F1: Para Alonso, 'magia' de Suzuka desapareceu com regulamento de 2026
Bicampeão mundial enfatiza que curvas de alta, agora, servem apenas para recarregar energia
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
O bicampeão mundial Fernando Alonso considera que o desafio de pilotagem em Suzuka “desapareceu” com o novo regulamento introduzido pela Fórmula 1 em 2026.
O histórico circuito do GP do Japão é um dos favoritos dos pilotos, com seu desafiador primeiro setor, as Esses, e suas sequências de alta velocidade na Degner e Spoon. No entanto, devido às exigências de economia de energia dos regulamentos da F1 para 2026, os pilotos estão abordando essas curvas em velocidades mais baixas, já que elas são oportunidades úteis para recarregar a bateria.
Nesse aspecto, Suzuka tem semelhanças com o Albert Park, em Melbourne, como um circuito desafiador para essas regras pois possui poucas zonas de frenagem forte onde os pilotos possam recuperar energia naturalmente.
De acordo com o veterano Alonso, isso significa que o desafio único de Suzuka para os pilotos agora não existe mais.
“Isso se foi”, disse ele. “Eu disse a vocês no Bahrein que até um chef poderia pilotar o carro nas curvas 10 e 11. Talvez não um chef, mas 50% dos membros da equipe, eu acho, pelo menos poderiam pilotar em Suzuka. Porque, como já disse algumas vezes, as curvas de alta velocidade agora se tornaram a estação de recarga do carro."
“Você vai mais devagar, carrega a bateria nos [setores] de alta velocidade e, então, tem potência total na reta. Portanto, a habilidade do piloto não é mais realmente necessária. Você só precisa tirar o pé do acelerador ou diminuir a carga da bateria e carregá-la. Então, sim, não há mais desafio nas altas velocidades.”
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