F1: Parceria da Red Bull e Ford teria garantido motor superior ao da Ferrari
Equipe de Maranello, no entanto, construiu um carro oito ou nove décimos mais rápido
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
A Red Bull não conseguiu ter o começo de temporada esperado na Fórmula 1. O carro construído em Milton Keynes não se provou ser forte o suficiente para brigar de frente com a Mercedes e Ferrari, nem mesmo a McLaren.
O RB22 não é o projeto que era esperado por Max Verstappen depois de um 2025 cheio de altos e baixos. No entanto, a equipe já assumiu que está "pagando o preço" por ter continuado desenvolvendo o carro na última temporada.
Porém, o motor produzido em parceria com a Ford surpreendeu não apenas o time, mas também os rivais, que o colocam como um dos melhores - é claro, não superando o da Mercedes.
Segundo informações do Autoracer, a Red Bull pode se colocar na terceira prateleira, logo atrás da Ferrari, apesar da equipe de Maranello ter acertado em termos de chassi e aerodinâmica, conseguindo ser de oito a nove décimos mais rápida. No entanto, a força do time que está por trás de Verstappen está exatamente no motor.
Vale lembrar que a Ferrari teria se encaixado nos critérios do ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) e teria entre 20 e 25 cavalos a menos que a Mercedes e é dito que a Red Bull seria a única outra equipe que não receberia o aval da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).
FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA
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