F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026
Diretor esportivo da fabricante japonesa afirma que "é inviável" fornecer motores pra outras equipes; chefe de equipe também comenta trabalho no carro do ano que vem
Mynt
Bitcoin e criptomoedas? Invista na Mynt.com.br, a plataforma cripto do BTG Pactual
A Honda, fabricante de motores de Fórmula 1, descartou a possibilidade de fornecer motores para outra equipe além da Aston Martin no curto prazo. Atualmente, a marca japonesa fabrica as unidades de potência utilizadas pela Red Bull Racing mas, após este ano, a parceria acaba e é a equipe de Silverstone que utilizará motores Honda.
Em entrevista à plataforma japonesa as-web.jp, o chefe de esportes da Honda, Koji Watanabe, explicou: "Isso não é viável de forma alguma. Mesmo que nos pedissem para fazer isso agora, seria impossível até 2026".
O rumor foi desencadeado pela especulação de que a Red Bull talvez não conseguisse deixar seu próprio projeto com a Ford pronto a tempo para a próxima temporada e seria forçada a mudar (ou nesse caso voltar) para uma alternativa - a Honda
No entanto, Watanabe rejeitou firmemente esse cenário: "A probabilidade é zero". A Honda havia declarado anteriormente que queria começar com apenas uma equipe parceira em 2026.
Isso significa que a Aston Martin continuará sendo a única equipe Honda na Fórmula 1 em 2026. Ela terá o status de equipe oficial e contará com uma colaboração mais próxima entre a equipe e o fabricante.
O chefe da equipe, Andy Cowell, vê isso com bons olhos: "Temos a vantagem de não sermos distraídos pela Honda ou por nós mesmos. Estamos nos concentrando em pesquisa e desenvolvimento. O foco está exclusivamente em 2026 e na colaboração com a Honda".
O que já está acontecendo no Japão
Isso pode ser visto, por exemplo, no desenvolvimento de caixas de câmbio: até aqui, a Aston Martin adquiriu caixas de câmbio da Mercedes. Agora, a equipe está desenvolvendo e construindo as próprias caixas de câmbio e o primeiro protótipo foi concluído antes das férias de verão.
A próxima etapa será combinar os componentes individuais do veículo: chassi e transmissão da Aston Martin, unidade de potência da Honda. "Alguns de nossos funcionários estão em Sakura, no Japão, trabalhando na caixa de câmbio, na transmissão e no sistema de resfriamento", explicou Cowell. "Todos esses são passos no caminho para Melbourne".
Newey trabalha no carro para Alonso e Stroll
Ao mesmo tempo, o designer estrela da Fórmula 1, Adrian Newey está impulsionando o desenvolvimento aerodinâmico na Aston Martin. Desde que assumiu o cargo, em março de 2025, Newey tem se concentrado exclusivamente em fornecer ao time uma base técnica sólida para o novo ciclo de regulamentação. O AMR25 atual, por outro lado, não se beneficia da experiência de Newey.
Em termos de direção, tudo permanecerá igual na temporada de 2026: a Aston Martin continuará a contar com o bicampeão Fernando Alonso e Lance Stroll, filho do proprietário da equipe, Lawrence Stroll.
FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos
Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Newey prevê que carros estarão "acima do peso" em 2026
F1 - Ralf Schumacher questiona diretor técnico da Red Bull: "Simplesmente não é Adrian Newey"
F1: Chefe da Aston Martin revela que Newey trabalhará apenas no carro de 2026
F1: "Se Lawrence Stroll quer ser campeão mundial, deveria demitir o filho", diz Ralf Schumacher
F1: Aston Martin quer evitar armadilha que afundou seu projeto de 2023
F1: O que está por trás do súbito 'renascimento' da Aston Martin na Hungria?
Últimas notícias
NASCAR: Classificação em Daytona é cancelada devido ao mau tempo; Ryan Blaney fica com a pole
NASCAR Brasil: Thiago Camilo crava melhor tempo em treino oficial no Velocitta
F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026
ANÁLISE: O que é bom e o que é ruim no calendário da NASCAR para 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários