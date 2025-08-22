F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026

A Honda, fabricante de motores de Fórmula 1, descartou a possibilidade de fornecer motores para outra equipe além da Aston Martin no curto prazo. Atualmente, a marca japonesa fabrica as unidades de potência utilizadas pela Red Bull Racing mas, após este ano, a parceria acaba e é a equipe de Silverstone que utilizará motores Honda.

Em entrevista à plataforma japonesa as-web.jp, o chefe de esportes da Honda, Koji Watanabe, explicou: "Isso não é viável de forma alguma. Mesmo que nos pedissem para fazer isso agora, seria impossível até 2026".

O rumor foi desencadeado pela especulação de que a Red Bull talvez não conseguisse deixar seu próprio projeto com a Ford pronto a tempo para a próxima temporada e seria forçada a mudar (ou nesse caso voltar) para uma alternativa - a Honda

No entanto, Watanabe rejeitou firmemente esse cenário: "A probabilidade é zero". A Honda havia declarado anteriormente que queria começar com apenas uma equipe parceira em 2026.

Isso significa que a Aston Martin continuará sendo a única equipe Honda na Fórmula 1 em 2026. Ela terá o status de equipe oficial e contará com uma colaboração mais próxima entre a equipe e o fabricante.

O chefe da equipe, Andy Cowell, vê isso com bons olhos: "Temos a vantagem de não sermos distraídos pela Honda ou por nós mesmos. Estamos nos concentrando em pesquisa e desenvolvimento. O foco está exclusivamente em 2026 e na colaboração com a Honda".

O que já está acontecendo no Japão

Isso pode ser visto, por exemplo, no desenvolvimento de caixas de câmbio: até aqui, a Aston Martin adquiriu caixas de câmbio da Mercedes. Agora, a equipe está desenvolvendo e construindo as próprias caixas de câmbio e o primeiro protótipo foi concluído antes das férias de verão.

A próxima etapa será combinar os componentes individuais do veículo: chassi e transmissão da Aston Martin, unidade de potência da Honda. "Alguns de nossos funcionários estão em Sakura, no Japão, trabalhando na caixa de câmbio, na transmissão e no sistema de resfriamento", explicou Cowell. "Todos esses são passos no caminho para Melbourne".

Newey trabalha no carro para Alonso e Stroll

Ao mesmo tempo, o designer estrela da Fórmula 1, Adrian Newey está impulsionando o desenvolvimento aerodinâmico na Aston Martin. Desde que assumiu o cargo, em março de 2025, Newey tem se concentrado exclusivamente em fornecer ao time uma base técnica sólida para o novo ciclo de regulamentação. O AMR25 atual, por outro lado, não se beneficia da experiência de Newey.

Em termos de direção, tudo permanecerá igual na temporada de 2026: a Aston Martin continuará a contar com o bicampeão Fernando Alonso e Lance Stroll, filho do proprietário da equipe, Lawrence Stroll.

