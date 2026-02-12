A Fórmula 1 finalizou o segundo dia de testes no Bahrein nesta quinta-feira e, a cada dia que passa, os pilotos estão ganhando mais conhecimento e se acostumando com os carros do novo regulamento. Após liderar a quarta-feira e não ir à pista hoje, Max Verstappen foi sincero ao avaliar sua experiência com o monoposto de 2026 até aqui.

"Para pilotar, sendo sincero, não é muito divertido. Eu diria que a palavra certa é gestão. Não parece muito Fórmula 1, parece um pouco mais Fórmula E com esteroides. Mas as regras são as mesmas para todos, então você tem que lidar com isso", falou o holandês em coletiva nesta quinta. "Sei o quanto de trabalho está sendo feito nos bastidores. Também do lado do motor, pela equipe, então nem sempre é a coisa mais agradável de se dizer, mas quero ser realista como piloto, quanto à sensação [no carro]".

"Como piloto, eu gosto de andar no limite o tempo todo e, no momento, não dá para pilotar assim. Muita coisa está acontecendo e muito do que você faz como piloto, em termos de comandos, tem um efeito enorme na parte de energia. Para mim, isso simplesmente não é Fórmula 1. Talvez então seja melhor correr na Fórmula E, certo? Porque lá é tudo sobre energia, eficiência e gestão", continuou.

"Então, do ponto de vista de pilotagem, não é tão divertido. Mas, ao mesmo tempo, eu sei o que está em jogo com a equipe: nosso próprio motor, o entusiasmo das pessoas... claro, quando eu sento no carro, sempre vou dar o meu melhor e eles sabem disso, mas o nível de empolgação para pilotar não está tão alto", desabafou.

Pela primeira vez desde que entrou na F1, a Red Bull está utilizando uma unidade de potência própria, fabricada em Milton Keynes em parceria com a Ford. Na quarta-feira, Toto Wolff, chefe da Mercedes, admitiu que se surpreendeu com o desempenho do motor desenvolvido pelo time austríaco, dizendo inclusive que eles eram "a referência" no Bahrein. Para Verstappen, o comentário de Wolff "soa mais como uma tática de distração".

"Quer dizer, vamos olhar para os últimos 10 anos de testes. Acho que não dá para dizer quem será o campeão mundial no primeiro dia, especialmente com um regulamento novo como este. Para mim, soa mais como uma tática de distração, mas tudo bem. Eu foco no que estamos fazendo com a equipe, porque ainda há muito a aprender. Esse novo regulamento é tão complexo que só queremos completar nossas voltas", admitiu.

Apesar de ter contrato fechado com a Red Bull até 2028, Verstappen sempre deixou claro que permaneceria na F1 enquanto ainda fosse divertido. Com quatro títulos mundiais, o holandês tem ficado de olho em outras categorias e, após as primeiras experiências com o novo carro, voltou a falar sobre o futuro.

"Para mim, um carro vencedor não é o que importa, também precisa ser divertido de pilotar. Nesta fase da minha carreira, também estou explorando outras coisas fora da F1 para me divertir. Sabemos que ficaremos com esse regulamento por um bom tempo, então, vamos ver".

