Fórmula 1

F1 - Patrocinador master da Audi critica design da Ferrari: "Identidade da marca é muito importante"

Diretor de marketing da Revolut questionou escolha do azul junto com vermelho

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Add as a preferred source
Charles Leclerc, Ferrari

A Revolut, patrocinadora master da Audi na Fórmula 1, fez uma crítica contundente ao design dos carros da Ferrari. Segundo o diretor de marketing da marca, a atual combinação de cores do time de Maranello, que inclui o logotipo azul da HP, é inadequada. 

A Ferrari e a HP assinaram um contrato de patrocínio master plurianual há cerca de dois anos. O acordo trouxe uma mudança significativa na paleta de cores, com o logotipo azul da empresa de tecnologia contrastando com o lendário vermelho da equipe italiana.

Em entrevista ao podcast Business of Sport, o diretor de marketing da Revolut, Antoine Le Nel, criticou abertamente esse design: “A identidade da marca é extremamente importante. Na Revolut, estamos muito comprometidos com o design e a experiência do usuário e tudo precisa estar alinhado com isso". 

“Não quero ofender ninguém, mas o que a HP e a Ferrari fizeram no carro não é bom do ponto de vista do design. Como você pode colocar a cor azul em um carro vermelho? A Mastercard e a McLaren merecem muitos elogios por isso, acho que é uma combinação de marcas excelente. O que o Google Chrome fez com os aros e outros detalhes também é muito bem-sucedido. Algumas marcas fazem isso muito bem e os resultados são muito harmoniosos", acrescentou. 

Zeynep Taş
