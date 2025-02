A Sauber, futura equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, terá problemas com um dos patrocinadores máster da escuderia suíça, pelo menos na Grã-Bretanha. A Stake, casa de apostas que estampa os carros da Sauber, foi intimada pela Comissão de Apostas do Reino Unido para fechar o site, depois de perder a licença para operar no país europeu.

Em nota publicada na quarta-feira (12), a Comissão afirma que a TGP Europe Limited, empresa proprietária da marca Stake, não será mais licenciada a partir do próximo mês por uma polêmica envolvendo conteúdo adulto.

"A medida foi tomada após o lançamento de uma investigação da Comissão sobre um vídeo amplamente visto que exibia o logotipo da marca Stake, que foi distribuído em uma plataforma de mídia social e mostrava uma atriz de conteúdo adulto do lado de fora da Nottingham Trent University".

No entanto, a operadora da casa de apostas já estava sob investigação antes mesmo desse caso e que o fim da operação já iniciou, com o prazo final sendo o dia 11 de março:

"A TGP já havia sido alvo de uma ação de fiscalização e, após uma reunião com a Comissão, declarou que deixará imediatamente de aceitar novos registros na plataforma Stake.uk.com e removerá os links de redirecionamento do site principal da Stake. O fechamento final do site da Grã-Bretanha ocorrerá até 11 de março de 2025".

A nota explica que clubes de futebol que são patrocinados pela marca serão notificados sobre a possibilidade de serem processados pelo governo britânico por estamparem a casa de aposta sem licença em suas camisas.

Com isso, a marca também não poderá ser estampada nos carros da Sauber no Reino Unido, como já aconteceu em outras corridas, como no GP da Austrália.

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!