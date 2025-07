F1: Paul Aron fará TL1 do GP da Hungria pela Sauber

Reserva da Alpine, Paul Aron participará de mais um treino livre na Fórmula 1. O piloto estoniano de 21 anos estará no carro de Nico Hulkenberg no TL1 do GP da Hungria, emprestado para a Sauber.

Terceiro colocado na Fórmula 2 no ano passado, ele participou do TL1 do GP da Grã-Bretanha no primeiro fim de semana de julho, também na Sauber de Hulkenberg, terminando na 17ª posição. A Sauber não tem um piloto reserva permanente este ano e ainda tem que cumprir a regra de ter um novato na pista em pelo menos quatro sessões de TL1 da temporada. Como Gabriel Bortoleto é um novato, as duas primeiras etapas do brasileiro já contaram para a equipe.

A Alpine garantiu que o piloto de 21 anos "continua sendo um membro-chave" do programa e continuará na função de reserva enquanto participa de testes de carros anteriores (TPC). Até o momento, ele já participou de seis testes ao volante do A523, da temporada de 2023, além do trabalho de desenvolvimento para 2025 e 2026 no simulador de Enstone.

"Estou muito feliz por ganhar um tempo de pista valioso na Fórmula 1 e agradeço à Alpine por este acordo ", disse Paul Aron. "Não é segredo que meu sonho é um dia me tornar um piloto regular na F1. Cada corrida em um ambiente competitivo é, portanto, um passo importante para alcançar esse objetivo. Mantendo o foco no meu desenvolvimento com a Alpine, estou ansioso pelas duas sessões com a Stake Sauber e darei o meu melhor em Silverstone e Budapeste".

