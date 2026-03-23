F1: Pausa de abril pode ser “desvantajosa” para Red Bull; entenda

O cancelamento dos GPs do Bahrein e de Jeddah e o período sem corridas entre Japão e Miami pode ser prejudicial para a Red Bull – ao contrário do que acontece com algumas outras equipes de Fórmula 1.

As etapas no Oriente Médio foram canceladas devido ao impacto do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã na região, criando um intervalo de cinco semanas entre as provas de Suzuka e Miami, neste fim de semana e no início de maio, respectivamente.

A Red Bull teve um GP da China difícil, com Max Verstappen e Isack Hadjar sendo superados por Pierre Gasly, da Alpine, em ambas as sessões de classificação.

A falta de desempenho do RB22 fez com que ele não marcasse pontos na sprint, enquanto Verstappen abandonou a corrida de domingo na sexta posição devido a um problema de resfriamento do Sistema de Recuperação de Energia (ERS), promovendo Hadjar para o oitavo lugar; o holandês disputava com Oliver Bearman e Gasly pela quinta posição, mas não conseguiu desafiar as Mercedes e as Ferraris.

“Com certeza, precisamos de mais aderência”, disse Hadjar no final do fim de semana. “É só isso que importa. É o aspecto mais importante até agora".

Questionado se a ausência de corridas em abril daria à Red Bull mais tempo para trazer atualizações, o francês respondeu: “Sim, e menos pontos perdidos para todos os outros, com certeza".

No entanto, a nova fabricante de motores, a Red Bull Ford Powertrain, poderia ter dispensado a pausa, segundo Hadjar. “Quanto mais corridas, mais entendemos, mais nos aproximamos dos melhores motores do grid”, acrescentou. “Nesse aspecto, é definitivamente uma pequena desvantagem para nós, mas tudo bem".

No que diz respeito às atualizações aerodinâmicas, Verstappen reconheceu que seria complicado fazer avanços significativos em relação aos concorrentes da Red Bull: “Depois do Japão, é claro que temos algumas semanas a mais para melhorar um pouco o desempenho do carro, mas, ao mesmo tempo, os outros também melhoram o desempenho, certo?"

“Não é realmente onde queremos estar. Sei que todos estão, é claro, dando o melhor de si e acho que estão tão frustrados com isso quanto eu, dentro da equipe. É claro que queremos ser melhores e, com sorte, já poderemos ser um pouco melhores no Japão".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

Para a Aston Martin, que está em sérias dificuldades devido a problemas com a unidade de potência – as vibrações do novo motor Honda danificam as baterias e causam preocupações com a saúde dos pilotos –, a pausa inesperada é vista com seus prós e contras.

“Há dois lados nessa questão”, disse o diretor de pista Mike Krack. “Estar na pista permite que você descubra coisas novas. Mas não estar na pista ajuda a resolver problemas sem a pressão do calendário. Portanto, há certamente dois aspectos nisso".

A chave para a recuperação da Honda será o mecanismo ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização); as unidades de potência serão avaliadas após a sexta, a 12º e a 18º etapa da temporada.

A cada ciclo, os fabricantes que estiverem entre 2% e 4% abaixo da potência do melhor motor terão direito a uma atualização adicional, enquanto aqueles que estiverem mais de 4% abaixo receberão duas.

Mas, com duas etapas a menos na primeira parte da temporada, a primeira avaliação ocorrerá agora, teoricamente, após o GP de Mônaco em junho, um mês depois da corrida de Miami, como inicialmente planejado.

Questionado sobre as negociações para restaurar o cronograma inicial da ADUO, Krack disse: “É claro que quanto mais cedo pudermos fazer melhorias, melhor será, mas, para ser honesto, eu não tenho participado dessas discussões, então elas estão em um nível diferente".

Enquanto isso, em outras equipes em dificuldades, a pausa de abril foi bem-vinda.

A Williams não participou dos testes de pré-temporada em Barcelona devido a atrasos em seu programa de 2026; seu FW48, que está acima do peso, marcou apenas dois pontos até agora, com duas eliminações no Q1 em Xangai – embora a questão não seja seu único problema, insistiu Alex Albon.

“Precisamos de cada hora dessa pausa para nos colocarmos de volta na frente quando voltarmos a Miami”, disse o chefe de equipe James Vowles no The Vowles Verdict.

“Claramente, não começamos a temporada onde queríamos. Portanto, esse período serve para avaliarmos o que realmente podemos mudar. Agora, sem desgaste, podemos contar com o fato de que a produção pode ser direcionada para o desempenho futuro. Parte disso pode acontecer em Miami, parte depois disso".

Alexander Albon, Williams Foto: Peter Fox / Getty Images

Ele acrescentou: “Não é segredo que estamos com excesso de peso. Mais uma vez, os desenvolvimentos ocorrerão nesse período, garantindo que sejamos capazes de reduzir a massa do carro de maneira sensata".

“Já teremos passado, até então, por três GPs, mas nunca há tempo suficiente após o evento para analisar cada detalhe dos dados e entender realmente o que deveríamos ter feito em retrospecto e quais programas queremos iniciar no futuro. E isso nos proporciona um bom momento para fazer isso".

“Os pilotos voltarão aqui para o Reino Unido, e vamos operar nosso simulador basicamente todos os dias desse período, tanto quanto possível. Também realizaremos treinos de pit stop com a equipe aqui o máximo de dias que pudermos. Portanto, o foco será mais no que conseguimos encaixar e no que proporcionará o melhor custo-benefício".

A nova equipe da Cadillac, que começou na F1 com um carro um pouco mais básico, já que o time se certificou de cumprir seus prazos com tranquilidade, vê a pausa como uma oportunidade para preparar suas próximas atualizações, bem como resolver alguns problemas iniciais.

“Acho que, na verdade, é bastante benéfico para nós”, comentou Valtteri Bottas. “Temos mais tempo para resolver as coisas – porque ainda temos problemas, sabe, ainda não tivemos uma semana sem contratempos – e também mais tempo para ganhar mais desempenho".

"E todo mundo vem trabalhando a todo vapor há meses, então, na verdade, talvez para algumas pessoas terem um pouco de descanso também, isso seja bom".

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