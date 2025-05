Nos últimos dias, o mundo da Fórmula 1 foi tomado por 'ataques' contra Jack Doohan e Yuki Tsunoda nas redes sociais, por diversos assuntos diferentes. Agora, a categoria pede que as plataformas tomem medidas adicionais para coibir esses abusos.

O retorno de Franco Colapinto ao grid da F1 pela Alpine reacendeu uma onda de apoio dos argentinos, mas nos últimos meses uma minoria de fãs passou repetidamente dos limites ao assediar Doohan.

A questão chegou ao ápice no GP da Emilia Romanha do último fim de semana, quando uma postagem de uma conta de paródia publicou um Story no Instagram, dizendo que pai de Doohan teria tirado sarro do acidente na classificação de Colapinto.

Tsunoda também entrou na mira das contas argentinas depois que ele e Colapinto se envolveram em um incidente comum de impedimento nos treinos de sexta-feira em Ímola, com o piloto da Red Bull sendo insultado por gesticular em direção a Franco.

Isso levou a pedidos da Alpine e da FIA para que os torcedores tratassem todos os pilotos com respeito, e Colapinto também pediu que seus torcedores se acalmassem, dizendo:

"Eles são extremamente apaixonados e sempre são muito severos com as outras pessoas. Eles têm que se respeitar".

Vários fãs argentinos também responderam às postagens de Tsunoda no Instagram com mensagens de apoio ao piloto japonês, pedindo desculpas pelo comportamento dos outros.

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo), órgão regulador da F1, intensificou seus esforços com uma campanha lançada recentemente para combater o abuso on-line, enquanto a categoria e suas equipes também têm trabalhado para moderar os comentários recebidos em suas contas on-line.

Mas quando questionada pelo Motorsport.com, a F1 também está pedindo às próprias plataformas de mídia social que tomem medidas decisivas.

"Ninguém deve estar sujeito a abusos on-line ou de qualquer outra forma", disse a F1 em um comunicado.

"Jack Doohan e Yuki Tsunoda são ótimas pessoas, pilotos muito talentosos e embaixadores do nosso esporte que, junto com suas famílias, devem ser tratados com respeito em vez de receberem abusos de pessoas que se escondem atrás das mídias sociais".

"A F1 é uma comunidade unida, e todos nós condenamos esses atos e continuaremos a trabalhar em todo o esporte para bloquear e denunciar coletivamente os abusos nas plataformas de mídia social, mas precisamos que essas plataformas façam mais para impedir a disseminação de comentários vis e abusos".

Algumas das maiores plataformas de mídia social, incluindo o X (antigo Twitter) e a empresa Meta, por trás do Instagram e do Facebook, reduziram seus esforços globais de moderação de conteúdo nos últimos meses.

Falando em Ímola, o piloto da McLaren, Lando Norris, disse que recentemente deixou de usar as mídias sociais.

"Gosto de não usar meu telefone tanto quanto antes", disse o britânico. "Eu simplesmente vejo a mídia social mais, do meu ponto de vista, como um desperdício de tempo e energia, e eu simplesmente não preciso dela".



