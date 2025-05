O chefe da Mercedes, Toto Wolff, colocou a mão no bolso durante a coletiva de imprensa após o GP de Mônaco de Fórmula 1 deste domingo (25) e pegou o celular para ler uma troca de mensagens de texto que teve com o colega James Vowles, da Williams. A conversa revelou que o mandatário da equipe britânica pediu desculpas a Wolff por seus pilotos terem "bloqueado" George Russell e Andrea Kimi Antonelli durante a prova.

Os dois trabalharam juntos na escuderia alemã antes de assumir o cargo mais alto no time de Grove, onde já começou um projeto de reformulação. Assim, eles têm "intimidade" para fazer comentários sobre o ocorrido em Monte Carlo, obrigado pela nova estratégia de duas paradas obrigatórias nos boxes.

As equipes adotaram táticas inusitadas. Na corrida, a dupla da Williams, Alexander Albon e Carlos Sainz, se revezou para bloquear os representantes da Mercedes atrás deles. Isso permitia que uma das Williams abrisse vantagem larga o suficiente para fazer o pit stop e ainda sair à frente.

O bom desempenho no GP de Mônaco faz com que a escuderia possa comemorar quatro corridas consecutivas com pontuação dupla, com Albon em nono e Sainz em décimo. Durante tudo isso, Wolff revelou que trocou mensagens de 'mea culpa' com Vowles.

Toto Wolff e James Vowles conversaram sobre tática de 'bloqueio' no GP do Mônaco e chefe da Williams fez 'mea culpa'. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ele me mandou uma mensagem durante a corrida", disse ele quando questionado pelo Motorsport.com se conversaria com o chefe da Williams sobre a estratégia. "Ele disse: 'desculpe. Não tínhamos escolha, dado o que aconteceu à frente.' Respondi que já sabíamos", expôs Wolff.

"James é um dos meus amigos, e não quero parecer condescendente porque ele está fazendo carreira como chefe de equipe e está indo muito bem. Ele tinha que fazer isso. São dois carros na zona de pontuação, e a coisa começou quando as Racing Bulls nos empurraram para trás", continuou, falando sobre o momento em que Liam Lawson segurou o pelotão para beneficiar Isack Hadjar.

Em entrevista à F1TV durante a corrida, Vowles disse que a decisão não era sobre como ele queria correr, com a frustração da Mercedes transbordando quando Russell ultrapassou Albon cortando caminho na chicane Nouvelle – o que resultou em uma punição de drive-through.

O britânico já havia dito que seu fim de semana estava "acabado" depois que um problema elétrico na classificação o deixou em 14º, apenas uma posição à frente de Antonelli, que bateu durante o Q1. Wolff admitiu mais tarde que o péssimo desempenho de sábado prejudicou toda a performance da Mercedes.

Russell perdeu muito tempo atrás dos pilotos da Williams antes de uma parada nos boxes. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

“Havia equipes que estavam se destacando, como as Racing Bulls, e eles tinham que proteger sua posição, assim como as Williams, e provavelmente fomos uma das vítimas disso, mas isso só aconteceu porque nosso sábado não foi bom”, explicou o chefe da Mercedes.

Russell largou em 14º ao ter um problema em seu carro durante o Q2, enquanto Antonelli bateu no Q1 e ficou em 15º. "Tínhamos um carro rápido. O Kimi tocou na barreira, e isso é absolutamente normal para um novato. E com o George, simplesmente ficamos sem potência do nada. Era um carro que era bom para as duas primeiras filas. Ou melhor", lamentou Wolff.

Para ele, a tática de segurar o pelotão não só prejudica a velocidade média de uma volta, como também muda o estilo de guiada. “Creio que todo o bloqueio pegou eles de surpresa. Acho que o Kimi quase bateu em uma das Williams na frenagem, porque [assim] você pensa uns 5s5 mais lento também. Então, a pista se torna diferente, com pontos de frenagem diferentes. Com o George, foi a mesma situação".

"(Para Russell) foi um momento de frustração ao tentar fazer algo diferente. Esperávamos (que a punição) fosse um stop and go, que durasse 10 segundos", mas não mudou nada", complementou Wolff, referindo-se à punição de drive-thru recebida pelo britânico. Ele também refutou quaisquer sugestões de que a Mercedes teria errado em suas decisões estratégicas.

Como resultado, britânico perdeu a paciência e cortou a chicane Nouvelle para ultrapassar Albon. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Com alguns carros parando nos boxes no final da primeira volta e outros conseguindo fazer isso e sair para o ar livre, Russell e Antonelli permaneceram na pista, aparentemente na esperança de que uma bandeira vermelha ou um safety car pudessem ter algum impacto.

"Tivemos uma discussão interessante esta manhã sobre estratégia, e eu disse: 'Bem, vamos fazer isso. Parar cedo, sair e depois recuperar o atraso'", disse Wolff, argumentando que isso já havia dado certo em outras categorias. "Fizemos no DTM e foi fantástico", afirmou.

"As pessoas mais inteligentes do nosso grupo de estratégia, porém, me demonstraram que isso não funcionaria aqui em Mônaco. (No fim) foi a melhor tática, e você pode ver que não mudou nada para aqueles que fizeram a parada antecipada", concluiu o chefe da Mercedes.

Confira a classificação final do GP de Mônaco de Fórmula 1:

NORRIS vence GP 'Jogo de Xadrez' em MÔNACO, com LECLERC 2º; RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA comentam

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!