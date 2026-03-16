F1: Pérez admite culpa em batida com Bottas na China

Sergio Pérez assumiu a responsabilidade pela batida entre os carros da Cadillac na largada do GP da China de Fórmula 1. Pérez e Valtteri Bottas lutavam pelo 14º lugar – depois de incidentes antes da corrida terem tirado quatro carros da prova antes mesmo do início da prova de Xangai – na Curva 3, a fechada para esquerda que se segue à longa curva inicial, quando o incidente aconteceu.

Pérez manteve-se por dentro do carro de Bottas na entrada da curva, mas o Aston Martin de Fernando Alonso estava por fora; o mexicano acabou em cima da zebra, acertou o sidepod do finlandês com roda dianteira direita e rodou, danificando também o carro do seu companheiro de equipe no processo.

Pérez perdeu apenas alguns segundos, e o safety car cedo na corrida permitiu-lhe recuperar de qualquer forma. Bottas ultrapassou Alonso na sexta volta, com o mexicano fazendo o mesmo na volta 15, pelo que a Cadillac superou o seu principal – e, sem grande exagero, único – rival até que o bicampeão abandonou a corrida devido a fortes vibrações que o faziam ‘perder toda a sensibilidade’ nas mãos e nos pés.

Os MAC-26 terminaram em 13º e 15º, com Bottas superando Esteban Ocon depois do francês ter colidido com Franco Colapinto e ser punido em 10 segundos por isso.

Questionado sobre o incidente entre companheiros de equipe, Pérez assumiu que foi um “erro de avaliação” da sua parte.

“Foi tudo culpa minha”, admitiu. “Vi o espaço e fui para ele. Mas, obviamente, olhando para aquilo, o Valtteri não tinha para onde ir. Infelizmente, isso acabou por me custar a corrida porque eu rodei, perdi muito tempo. Felizmente, consegui voltar ao pelotão".

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“E depois, no segundo stint, eu estava prestes a ultrapassar o Valtteri com o modo de ultrapassagem ligado e perdi o motor. Perdi a bateria, por isso perdi tipo cinco segundos. E depois, mais tarde, perdi outros 15 ou 20 segundos".

“Por isso, no geral, acho que o lado positivo é que terminamos com os dois carros. O lado negativo é que acho que temos muito trabalho de esclarecimento a fazer em muitas áreas para garantir que não perdemos posição em pista e que chegamos às corridas muito mais preparados".

Questionado sobre como era bom ter um companheiro de equipe com quem se podia conversar sobre incidentes como adultos, Pérez respondeu: “Bem, acho que é assim que deve ser, quando não há más intenções entre os companheiros de equipe e quando se analisa o incidente".

"Imediatamente, acho importante pedir desculpas e reconhecer que houve um erro. É assim que funciona, sabe, às vezes cometemos erros; infelizmente, foi com o Valtteri, mas fico feliz que ele tenha terminado a corrida".

Ainda assim, a batida não facilitou a corrida de Bottas. "Havia um pedaço grande faltando no assoalho do lado esquerdo, então isso não ajudou", revelou o finlandês. "Eu apenas senti o contato, não tinha realmente percebido que ele estava ali".

“Mas no fim deu tudo certo, e sim, muito, muito feliz por estarmos em 13º no nosso segundo GP pela equipe, já nos aproximando da zona de pontuação. Claro, tivemos muitos abandonos, mas é um bom resultado para nós".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Perto dos pontos” é, admitidamente, um pouco otimista da parte de Bottas, que terminou a 44 segundos de Colapinto, que ficou em 10º. Ainda assim, dificilmente se pode culpar o veterano por dar um tom positivo ao resultado para o jovem projeto da Cadillac – especialmente porque a sua confiabilidade tem sido decente, tirando problemas recorrentes no sistema de combustível.

Questionado sobre o quão orgulhosa a Cadillac podia estar, tendo em conta que a atual campeã de construtores, McLaren, não conseguiu alinhar na corrida com nenhum dos seus carros, Bottas respondeu: “Muito orgulhosa. Como disse, na segunda corrida terminar com os dois carros… P13, P15 é decente, por isso é um bom ponto de partida".

“É certo que nos falta ritmo; vemos que, neste momento, é praticamente só com a Aston que conseguimos lutar, mas pelo menos conseguimos lutar com eles. Mas se quisermos bater outras equipes, então precisamos de mais desempenho".

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