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F1: Pérez aponta qual é "o maior desafio" para Cadillac neste momento

Mexicano destacou no que a equipe estreante deve evoluir após suas primeiras corridas na categoria máxima do automobilismo

Federico Faturos Ronald Vording
Publicado:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Lars Baron / Getty Images

Sergio Pérez destacou um objetivo claro que a Cadillac deve almejar após a estreia da equipe americana na Fórmula 1.

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A marca estreou no GP da Austrália, onde Pérez conseguiu chegar ao final da corrida três voltas atrás do líder, e uma semana depois na China, prova em que os dois carros da equipe cruzaram a linha de chegada, desta vez a uma volta atrás do vencedor.

Ao chegar a Suzuka para o GP do Japão neste fim de semana, Pérez destacou essa conquista da Cadillac, mas apontou o próximo — e muito mais difícil — passo que a equipe deve dar.

“Acho que a China foi muito encorajadora para toda a equipe ao terminar com os dois carros. Já é uma conquista bastante importante, considerando que poucas equipes conseguiram fazer isso”, disse ele à imprensa, incluindo o Motorsport.com.

“Então, isso foi muito promissor, mas, por outro lado, também analisamos os tempos de volta e percebemos que precisamos evoluir. Evoluir significa superar nossos rivais em termos de desenvolvimento, o que é algo bastante difícil de se fazer na F1.”

"Mas acredito que temos uma boa estrutura, a equipe está em uma boa posição e, espero que, quando começarmos a nos desenvolver, possamos dar passos importantes".

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A Cadillac foi formada como uma equipe totalmente nova, então tudo o que ela enfrenta no momento é uma experiência inédita, enquanto se mede contra rivais que estão na F1 há anos. É isso que o mexicano vê como a grande diferença na hora de desenvolver o carro durante a temporada.

“Esse é o maior desafio que a Cadillac enfrenta como equipe, porque essas equipes estão aqui há muito tempo. Precisamos realmente estar no nosso melhor nível e agora é o momento em que todos temos que demonstrar que podemos fazer isso como equipe”.

Quando questionado se acreditava que a Cadillac estava cumprindo suas metas do início do ano, Pérez respondeu: “Acho que, por enquanto, estamos dentro do planejado. Ainda é cedo, então estou satisfeito com onde estamos atualmente".

"Mas, ao mesmo tempo, progredimos muito da primeira para a segunda corrida e quero ver o mesmo [no Japão]. Todos queremos ver um grande progresso e queremos começar a diminuir a diferença agora mesmo”.

“Acho que só o tempo dirá, mas continuo vendo que há muito potencial se maximizarmos nossos fins de semana. Não acho que tenhamos maximizado o fim de semana em Xangai. Tivemos muitos problemas lá e acredito que, se formos capazes de maximizar nossos fins de semana, estaremos em uma posição muito boa”, concluiu.

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