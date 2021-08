F1: Pérez bate a caminho do grid e está fora do GP da Bélgica

O GP da Bélgica de Fórmula 1 acabou para Sergio Pérez antes mesmo da largada. O mexicano perdeu o controle do carro e acabou batendo devido à pista molhada em Spa-Francorchamps.

Pérez largaria em sétimo, mas acabou perdendo o controle ao passar pela Les Combes na volta de reconhecimento, enquanto se deslocava ao grid.

O mexicano bateu diretamente na barreira do lado direito, deixando o carro com danos significativos na suspensão dianteira. Jonathan Wheatley, diretor esportivo da equipe, informou Michael Masi pelo rádio que os danos na suspensão eram extensos demais para reparos.

"Acabou para nós, desligue o motor", ouviu Pérez pelo rádio.

A notícia vem como um golpe para a Red Bull, que busca retomar a liderança do Mundial de Construtores em cima da Mercedes, estando 12 pontos atrás.

F1 2021: Verstappen é pole mas Russell BRILHA na CHUVA em Spa após BATIDA FORTE de Norris

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: