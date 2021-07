Uma das qualidades de um piloto da Fórmula 1 atual é a consistência. Alguns deles levam isso a sério demais, como no caso de Sergio Pérez. O piloto mexicano fez algo incrível durante o GP da Áustria neste domingo (04), apesar de não ter conseguido um grande resultado para a Red Bull.

Nas voltas 23, 24 e 25, Pérez cravou exatamente o tempo de 1min09s996, de acordo com a cronometragem oficial. Coincidência? O feito não é inédito, tendo ocorrido pela primeira vez no GP do México de 2016, com Valtteri Bottas, hoje o rival mais direto do piloto da Red Bull. Naquela oportunidade, o finlandês fez o mesmo tempo nas voltas 44, 45 e 46.

Mas o mais famoso caso de tempos exatamente iguais ocorreu no GP da Europa de 1997, em Jerez, quando Jacques Villeneuve, Michael Schumacher e Heinz-Harald Frentzen cravaram 1min21s072. O canadense acabou levando a pole position por ter feito a marca primeiro.

