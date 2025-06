Sergio Pérez acredita que a Red Bull contribuiu para o ambiente tóxico em torno de seu lado da garagem durante a segunda metade da temporada de 2024 da Fórmula 1, colocando pressão desnecessária sobre ele para que apresentasse resultados.

Desde sua saída abrupta da F1, Pérez deu poucas entrevistas discutindo os problemas que levaram à rescisão de sua extensão de contrato de dois anos, que deveria durar até 2026.

Falando sobre sua saída da Red Bull com o ex-piloto Memo Rojas Jr., três vezes vencedor das 24 Horas de Daytona, Pérez apontou que a Red Bull não o protegeu, apesar de a equipe estar ciente das dificuldades no desenvolvimento do carro.

"No final, o esporte é assim. As decisões foram tomadas porque havia muita pressão que eles mesmos acabaram criando", disse Pérez ao podcast Desde el Paddock. "Eu tinha um contrato assinado em Mônaco, mas a partir da corrida seguinte, todos estavam falando sobre o meu futuro, embora eu já tivesse um contrato assinado".

"Teria sido fácil para a equipe me proteger e dizer: 'Sabe de uma coisa? Temos um piloto contratado para os próximos dois anos'. Mas não foi esse o caso. A partir de então, ninguém mais falava em outra coisa que não fosse a Red Bull, corrida após corrida".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

"No final, havia muita pressão do meu lado da garagem... isso estava colocando muita pressão sobre os engenheiros, sobre todos os envolvidos, e acho que no final isso acabou nos custando muito".

Arrependimento da Red Bull

A Red Bull substituiu Pérez pelo neozelandês Liam Lawson, que disputou dois GPs antes de ser substituído por Yuki Tsunoda. Nenhum dos dois pilotos alcançou o total de pontos esperado, seguindo os passos de Pérez na luta para igualar os resultados do companheiro de equipe do campeão mundial Max Verstappen.

Na época, o consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, culpou Pérez pelo fato de os membros da equipe não receberem seu bônus anual após perderem o campeonato de construtores, uma declaração que ele não repetiu, apesar de a equipe estar agora em quarto lugar na classificação deste ano.

Pérez, por sua vez, salientou que, desde então, foi informado de que a Red Bull se arrepende da decisão que tomou. "Eu sei que, no fundo, eles estão muito arrependidos, sei disso de uma fonte muito boa", acrescentou o ex-piloto da McLaren e da Force India.

"As pessoas podem pensar que estou feliz com isso, mas não... tínhamos uma grande equipe e, no final, ela se desfez, pouco a pouco".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, no palco Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Na opinião do mexicano, a Red Bull começou a perder o rumo com a saída do projetista Adrian Newey, que agora está na Aston Martin, o que também teve impacto no desenvolvimento do carro e em seu desempenho particular.

"Não dominamos em uma era como a da Mercedes, que tinha uma vantagem com o motor", disse o seis vezes vencedor de GPs. "Aqui, a vantagem era muito pequena, e tínhamos uma equipe excelente. Quando Adrian Newey saiu, acho que foi quando muitos outros problemas começaram. Depois saiu Jonathan Wheatley [ex-diretor esportivo], que era uma parte fundamental da equipe", concluiu.

BOTTAS FAVORITO e DRUGO x PÉREZ na CADILLAC: alguém mais? RUSSELL APOSENTA ALONSO? | MAX, Norris e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!