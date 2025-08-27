Todas as categorias

Fórmula 1

F1 - Pérez 'cutuca' Red Bull por dificuldades dos pilotos: "Consegui sobreviver lá por muito tempo"

Enquanto Pérez embarca em uma nova aventura com a Cadillac, ele reflete sobre seu tempo na Red Bull - não com muito carinho

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Sergio Perez, Red Bull Racing

De volta à Fórmula 1 em 2026 após sua demissão da Red Bull no final de 2024, o mexicano Sergio Pérez certamente parece ter sido vingado dos anos que passou na equipe austríaca, vendo o momento difícil atravessado por sua ex-casa.

Leia também:

Pérez foi dispensado no final da última temporada depois de quatro anos como companheiro de equipe de Max Verstappen, durante os quais conquistou pódios, poles e vitórias até uma queda real de rendimento a partir da segunda metade de 2023.

O mexicano teve dificuldades com um carro da Red Bull que combinava com as preferências exageradas de Verstappen, com a equipe não conseguindo torná-lo estável o suficiente para que qualquer outro piloto o manejasse com eficiência.

Considerando as dificuldades de Pierre Gasly e Alexander Albon antes dele, Pérez acha que as dificuldades de Liam Lawson e Yuki Tsunoda nesta temporada estão restaurando sua reputação e estabelecendo seu status como o companheiro de equipe mais competitivo de Verstappen desde Daniel Ricciardo.

"É apenas toda a dinâmica da equipe", disse o mexicano à Sky Sports. "Obviamente, eles têm um talento único com Max. É muito difícil para o segundo piloto que está lá se adaptar basicamente ao carro. É um carro muito especial, um estilo de direção muito especial que eu consegui, eu diria, sobreviver lá por muito tempo. Mas é difícil e é assim que funciona, você sabe, e você já viu isso com grandes pilotos antes do meu tempo ou mesmo depois do meu tempo".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Acho que Yuki e Liam marcaram cinco pontos ou algo assim [sete, na verdade]. Portanto, é muito, muito difícil, muito complicado. E eles são pilotos fantásticos, você sabe, mas é assim que se dirige. É um estilo de direção único. Às vezes eu conseguia lidar com ele, conseguia me adaptar a ele, mas assim que havia uma variável com a chuva, com o vento ou algo assim, ele se tornava impossível de dirigir".

"E então você começa a cometer erros um após o outro, perde a confiança - mas mentalmente eu era super forte e é por isso que sobrevivi lá por tanto tempo, porque eu tinha muita pressão e muitos de vocês [jornalistas] estavam em cima de mim. E agora vocês percebem o trabalho que fiz naquele carro e naquela equipe".

Além de uma provocação à mídia por parte de um piloto que teve uma sequência de 18 corridas sem pódios em um carro vencedor e um registro de qualificação de 1-29 contra Verstappen, Pérez também revelou que a Cadillac entrou em contato com ele a respeito de uma possível participação na F1 em 2026 já em dezembro de 2024, "quando ficou claro que eu deixaria a Red Bull".

Mas há alguma preocupação de que o veterano de 35 anos possa ter dificuldades novamente em seu retorno à F1, especialmente no contexto das novas regulamentações?

Pelo contrário, a Sky Sports trouxe à tona os comentários de Pat Symonds, um dos mais respeitados do paddock, agora consultor executivo de engenharia da Cadillac, afirmando que as regras de 2026 - que ele considera mais próximas de 2021 do que as da geração atual de carros de F1 - serão mais adequadas a Perez e a um Lewis Hamilton vacilante.

"Esta era de carros em que estamos atualmente, com os carros de efeito solo, tem sido complicada", admitiu Perez. "Com Lewis, você já viu isso, ele fez um excelente trabalho na Mercedes quando eles não tinham um carro competitivo. Acho que para ele, no final de uma era, mudar de equipe e ter que se adaptar tem sido complicado, mas obviamente é um piloto fantástico e com certeza ele vai dar conta do recado".

"Vimos com muitos pilotos diferentes que tudo se resume à adaptação de um carro a um estilo de pilotagem, que às vezes leva um pouco mais de tempo do que outras. Eu me saí bem nas eras anteriores, então espero que os novos regulamentos se adaptem ao meu estilo".

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Benjamin Vinel Fórmula 1 Sergio Perez Max Verstappen Red Bull Racing Cadillac Racing
