Sergio Pérez tem uma temporada de estreia na Red Bull melhor que a de seus antecessores Pierre Gasly e Alexander Albon, mas contestada pela irregularidade. No entanto, o mexicano já renovou para 2022 e se defendeu dos comentários feitos por alguns fãs de que seria melhor para a equipe austríaca dar outra chance ao francês hoje da AlphaTauri. Apesar disso, concordou que ele merece uma chance em um time de ponta.

Os dois estão separados por 98 pontos no campeonato de pilotos da Fórmula 1, mas Gasly teve alguns GPs notáveis à frente de Pérez - casos de Emília-Romanha e Holanda, além da qualificação da última corrida, no Catar, onde se classificou em quarto e largou em segundo após as punições a Max Verstappen e Valtteri Bottas, contra apenas um 11º do rival.

"Acho que, no final das contas, é a equipe que tem mais informações sobre isso, mais do que a mídia e mais do que os próprios pilotos", comentou Checo sobre sua renovação em entrevista ao veículo francês Canal+. "Depois de algumas corridas este ano, meus chefes me abordaram para dizer que estavam felizes comigo e queriam que continuássemos."

"Quanto a Pierre, ele tem um desempenho de alto nível e merece sim outra chance em uma grande equipe", adicionou.

Todos os assentos do grid de 2022 estão definidos, além da já citada continuidade de Pérez na Red Bull, Gasly seguirá na AlphaTauri ao lado de Yuki Tsunoda. Como o contrato do mexicano vai até o fim do próximo ano, o francês ainda pode sonhar com uma volta à escuderia 'matriz' se mantiver o bom trabalho.

