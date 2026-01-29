Pular para o conteúdo principal

F1: Pérez destaca problemas "no motor e no carro" da Cadillac em Barcelona

Apesar de questões técnicas, piloto mexicano afirmou que a quinta-feira de testes de pré-temporada foram positivos

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Sergio Perez, Cadillac

Foto de: Cadillac Communications

Sergio Pérez foi o piloto da Cadillac no quarto dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, realizado na quinta-feira (29) em Barcelona. Apesar de afirmar que o dia foi mais positivo em relação ao primeiro de pista, o mexicano revelou que ainda ocorreram muitos problemas no carro da equipe americana.
Leia também:
No seu segundo dia de testes escolhidos pela Cadillac, 'Checo' afirmou que "sim, foi um dia muito melhor. Obviamente fizemos muitos testes, coletamos muitas informações".
"Ainda estamos enfrentando alguns problemas, o que é ótimo, acho que era exatamente isso que precisávamos hoje. Acho que estamos melhorando a cada volta. Foi um dia positivo, então espero que amanhã, com o Valtteri, possamos ter outro dia positivo".
Sobre o quão acostumado está com o carro, muito diferente dos modelos de efeito solo da última era técnica da F1, Pérez comentou que "sim, estou [mais confortável]. Estamos começando a explorar o carro, o setup, as direções que queremos seguir. Então acho que está indo bem".
Outro fator que afetou a Cadillac, mas não apenas ela, durante a semana foi a grande quantidade de surpresas e problemas, o que se repetiu nesta quinta segundo o mexicano: "Mais do que surpresas, problemas. Problemas em vários aspectos: na unidade de potência, no carro, em algumas questões eletrônicas".
"Mas acho que isso é ótimo, pois significa que as coisas estão acontecendo aqui e temos muito trabalho pela frente, especialmente sendo uma equipe nova. Então, sim, tempos empolgantes", concluiu.

