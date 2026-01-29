Sergio Pérez foi o piloto da Cadillac no quarto dia de testes de pré-temporada da foi o piloto dano quarto dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 , realizado na quinta-feira (29) em Barcelona. Apesar de afirmar que o dia foi mais positivo em relação ao primeiro de pista, o mexicano revelou que ainda ocorreram muitos problemas no carro da equipe americana.

No seu segundo dia de testes escolhidos pela Cadillac, 'Checo' afirmou que "sim, foi um dia muito melhor. Obviamente fizemos muitos testes, coletamos muitas informações".

"Ainda estamos enfrentando alguns problemas, o que é ótimo, acho que era exatamente isso que precisávamos hoje. Acho que estamos melhorando a cada volta. Foi um dia positivo, então espero que amanhã, com o Valtteri, possamos ter outro dia positivo".

Sobre o quão acostumado está com o carro, muito diferente dos modelos de efeito solo da última era técnica da F1, Pérez comentou que "sim, estou [mais confortável]. Estamos começando a explorar o carro, o setup, as direções que queremos seguir. Então acho que está indo bem".

Outro fator que afetou a Cadillac, mas não apenas ela, durante a semana foi a grande quantidade de surpresas e problemas, o que se repetiu nesta quinta segundo o mexicano: "Mais do que surpresas, problemas. Problemas em vários aspectos: na unidade de potência, no carro, em algumas questões eletrônicas".

"Mas acho que isso é ótimo, pois significa que as coisas estão acontecendo aqui e temos muito trabalho pela frente, especialmente sendo uma equipe nova. Então, sim, tempos empolgantes", concluiu.

