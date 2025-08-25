Todas as categorias

Edição

Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Pérez deve ser anunciado nessa semana como piloto da Cadillac para 2026

Mexicano está pronto para unir forças com Valtteri Bottas, já que a Cadillac recorre à dupla de veteranos para sua temporada de estreia em 2026

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Sergio Perez, Red Bull Racing

Foto de: Red Bull Content Pool

Sergio Pérez deve anunciar, nessa semana, seu retorno à Fórmula 1 em 2026, juntando-se à recém-chegada Cadillac em um contrato de vários anos, segundo apuração do Motorsport.com.

Após vários meses de negociações, o Motorsport.com apurou que Pérez e a Cadillac finalizaram suas conversas recentemente.

Um dos principais pontos de discussão foi a duração do contrato do piloto mexicano e, agora, entende-se que Pérez aceitou um acordo de vários anos que abrange pelo menos duas temporadas com opção para uma terceira, proporcionando alguma continuidade após o que se espera que seja uma temporada de estreia difícil em 2026 para a 11ª equipe da F1 no grid.

Depois de ficar um ano fora da F1 após sua saída da Red Bull, Pérez, de 35 anos, deverá fazer dupla com o também vencedor de corridas  Valtteri Bottas na equipe americana, que terá sede no Reino Unido e nos EUA e será movida por motores Ferrari.

A Cadillac recorreu à dupla experiente, já que a equipe dirigida por Graeme Lowdon terá um enorme desafio em suas mãos ao enfrentar as 10 equipes estabelecidas, embora a redefinição dos regulamentos de 2026 ofereça talvez o melhor ponto de entrada para uma nova operação. Apurou-se que ambos os pilotos terão o mesmo status na equipe.

Espera-se que Pérez seja apresentado em breve, o que permitirá que o mexicano se integre imediatamente aos preparativos da equipe para 2026 e trabalhe com os engenheiros da equipe na novíssima sede da Cadillac em Silverstone.

Pérez conquistou seis vitórias durante sua primeira passagem de 14 anos na F1, obtendo a primeira vitória no GP pela Racing Point no GP de Sakhir de 2020, antes de ser contratado pela Red Bull Racing para ser parceiro de Max Verstappen.

Ele conquistou outras cinco vitórias para a Red Bull antes que a queda de desempenho o levasse a ser dispensado de suas funções no final de 2024, apesar de uma recente renovação de contrato, embora seus substitutos Liam Lawson e Yuki Tsunoda também tenham enfrentado dificuldades desde então.

Luis Ramírez Fórmula 1
Luis Ramírez
