Sergio Pérez disse que o tempo da primeira parada feita pela Red Bull no GP da Estíria de Fórmula 1 deste domingo (27) lhe "custou muito caro".

A 16 voltas do fim da corrida na Áustria, a escuderia austríaca surpreendeu, chamando o mexicano novamente aos boxes para colocar um conjunto novo de pneus para tentar garantir o ponto extra de volta mais rápida e talvez voltar à briga pelo pódio. A estratégia, no entanto, não deu certo e o piloto da Red Bull terminou em quarto lugar.

Em entrevista após a corrida, Pérez disse que, apesar de não ter alcançado Valtteri Bottas no final para lutar pela terceira posição, a segunda parada "foi a coisa certa a se fazer". "Sim, acho que foi a coisa certa a se fazer. Estávamos quase alcançando, mas tínhamos pneus com idades muito semelhantes", disse.

"Acho que foi bom termos tentado. Apenas meio segundo foi tudo de que precisávamos no final.""

Pérez lamentou o tempo perdido no primeiro pit stop e disse que lhe "custou muito caro".

É uma pena, infelizmente hoje tivemos uma parada lenta. Os meninos têm sido incríveis o ano todo fazendo as melhores paradas, mas hoje infelizmente isso custou muito caro. Mas somos uma equipa e vamos voltar mais fortes. ”

Questionado se o mexicano pensou em parar novamente para tentar fazer a volta rápida e garantir o ponto extra, ele respondeu: “Não, terminamos meio segundo atrás.”

Você estava muito mais perto de Max na França, havia algo nesta pista onde ele parecia ter um pouco de vantagem sobre você com o ritmo de corrida?

Falando sobre a vantagem que seu companheiro de equipe teve sobre ele,

Pérez disse que começar com os pneus macios foi uma das razões pelas quais terminou a bem atrás de Verstappen em relação à corrida na França.

“Acho que uma das razões foi porque comecei com os macios - pensávamos que os macios seriam um pneu muito melhor e isso nos fez perder muito tempo, fiquei atrás do Lando por algumas voltas e perdemos posição. ”

Apesar de não ter garantido o pódio neste domingo, o mexicano disse que a próxima corrida na Áustria será uma "nova oportunidade" e que estará "mais completo", tendo em vista a experiência que obteve no Red Bull Ring neste final de semana guiando o carro da escuderia austríaca.

"Vai ser diferente, vai ser uma nova oportunidade e estou ansioso por isso.", disse.

"Acho que já tendo a experiência com este carro nesta pista, devemos estar muito completos para o próximo fim de semana", concluiu.

