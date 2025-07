F1: Pérez e Bottas estão no topo da lista da Cadillac, diz emissora americana

Com a mudança de regulamento técnico e a entrada de uma nova equipe, o grid da Fórmula 1 de 2026 já virou tema de discussão, no entanto, ainda há algumas incertezas, especialmente no mercado de pilotos. No caso da Cadillac, a dúvida aumenta a cada dia, com diferentes nomes, entre veteranos e novatos, já tendo sido associados ao time americano.

Agora, segundo a ESPN, fontes disseram que a dupla que está "no topo da lista" da equipe é uma formada por pilotos que estiveram presentes na categoria recentemente: Sergio Pérez, que foi demitido da Red Bull no fim do ano passado, e Valtteri Bottas, atualmente terceiro piloto da Mercedes. No entanto, segundo a emissora, a Alpine também estaria interessada no mexicano e no finlandês.

O time francês não tem tido uma temporada fácil. O ex-chefe de equipe Oliver Oakes se demitiu em maio, sendo substituído por Flavio Briatore. Logo em seguida, Jack Doohan foi trocado por Franco Colapinto, que também não tem mostrado bons resultados, com a equipe atualmente sendo última colocada entre construtores, com 19 pontos, todos conquistados por Pierre Gasly.

A lista de possíveis candidatos às duas vagas da Cadillac é longa, contando com nomes como Mick Schumacher, Felipe Drugovich, Frederik Vesti, Jak Crawford e Zhou Guanyu, além de Bottas e Pérez. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil, Schumacher até mesmo confirmou que "as conversas estão rolando".

