A escolha de um número dos pilotos da Fórmula 1 normalmente é associada a algo pessoal, trazida de algum momento especial, especialmente em sua infância, já que a primeira escolha do numeral é feita na época de kart.

E escolhas pessoais também têm outros esportes envolvidos, como o futebol. Em vídeo nas redes sociais da F1, Pierre Gasly afirmou que a escolha do número 10 para seu carro, desde o início de carreira, foi motivada pelo craque da seleção francesa e do Real Madri Zinedine Zinade.

“Eu corri com esse número (10) quando me tornei piloto da Fórmula Renault. Eu era um grande fã, ainda sou, de Zinedine Zidane, que usava o número 10 na seleção nacional”

Já Sergio Pérez explicou no mesmo vídeo que admirava o futebol do chileno Iván Zamorano.

“Eu costumava a admirar um jogador de futebol. O seu nome é Iván Zamorano e ele tinha o número 11, então quando eu estava no kart eu disse: ‘eu também quero ter o número 11’, e desde então sempre usei, no meu e-mail até hoje também tem o número 11”, disse Gasly.

Curiosamente, Zamorano utilizou a camisa 9 em boa parte de sua carreira, tanto nos clubes, quanto na seleção chilena.

Lando Norris e Nikita Mazepin também estão na postagem da F1, mas sem ligações esportivas, com o russo tendo escolhido o #99 por ser o ano de seu nascimento.

EXCLUSIVO: Nelson Piquet crê que Verstappen ENGOLIRIA Hamilton na Mercedes; Nelsinho compara pilotos

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.