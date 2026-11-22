O abandono não foi a única punição para Sergio Pérez no GP de Las Vegas de Fórmula 1 deste sábado. Pelo incidente com Rafa Câmara, o mexicano recebeu uma punição de cinco posições de grid, que será paga no próximo fim de semana, no Catar.

Na 18ª volta da prova, Pérez vinha para tentar ultrapassar Câmara mas, ao colocar o carro por dentro na aproximação à curva 14, acabou acertando a Haas do brasileiro. Enquanto Câmara conseguiu seguir na prova, o mexicano foi parar no muro de proteção e abandonou, levando à entrada do SC.

O caso foi investigado pelos comissários após o fim da prova e, tendo ouvido os dois pilotos e representantes das equipes, determinou que o mexicano era culpado pelo incidente.

O detalhe que decidiu o caso, segundo o documento divulgado, estava no retrovisor do Haas. Segundo consta no documento, "em nenhum momento da manobra o eixo dianteiro do carro 11 [Pérez] chegou a estar pelo menos à altura do retrovisor do carro 51 [Câmara]".

"Ao aplicar as diretrizes de pilotagem, os comissários concluíram que Pérez não havia conquistado o direito à curva e atribuíram-lhe toda a responsabilidade pelo contato".

Daí vieram os 10 segundos de penalização. Como Pérez já estava fora da corrida e não podia cumpri-los, os comissários transferiram a punição para a sua participação seguinte. No Catar, terá de recuar cinco posições em relação ao lugar que conseguir na classificação.

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