Max Verstappen venceu neste sábado (23) a primeira corrida sprint da temporada de 2022 da Fórmula 1, em Ímola. O holandês fez uma ultrapassagem sobre o principal rival deste ano, Charles Leclerc, da Ferrari, nos estágios finais da prova e largará da pole position no GP de domingo (24).

Sergio Pérez, que não apresentou um bom desempenho na sessão classificatória de sexta-feira e largou da sétima posição na sprint, terminou atrás de Leclerc, ficando com a terceira colocação. Carlos Sainz e Lando Norris completaram os cinco primeiros.

Em entrevista após a corrida sprint, Pérez comemorou o fato de ter conseguido se recuperar da classificação e estar em uma boa posição para o início do GP da Emilia Romagna.

"Acho que foi importante minimizar a classificação de ontem. As bandeiras vermelhas estavam lá, e sofremos muito com isso, então não fizemos a volta quando era importante. Mas sim, hoje conseguimos nos recuperar e acho que estamos bem posicionados para a luta de amanhã", disse o mexicano."

Falando sobre a corrida de domingo, 'Checo', que larga atrás de Leclerc e Verstappen, disse que seria ótimo conquistar uma dobradinha para a Red Bull.

"Será ideal conseguir uma dobradinha. Isso seria ótimo para nós, mas provavelmente não para os tifosi, mas vamos tentar", concluiu.

