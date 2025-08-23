A Cadillac está prestes a anunciar os pilotos para sua estreia na Fórmula 1, com a confirmação de Sergio Pérez devendo vir antes do GP da Itália, como previsto por muitos anteriormente. Segundo apurado pelo Motorsport.com, o acordo foi finalizado após meses de negociação devido a um ponto fundamental para o mexicano: a duração do contrato.

Segundo apurado, o mexicano aceitou um contrato de duas ou três temporadas, para ter um primeiro ano em que os resultados não sejam a prioridade e não coloquem em risco sua continuidade imediata.

O objetivo da campanha de 2026, quando a equipe americana estreará com motores Ferrari, seria o desenvolvimento. Os tempos seriam muito semelhantes aos que ele teve em outras equipes de nível intermediário, como a Force India, onde obteve resultados significativos no desenvolvimento do carro com o tempo certo para trabalhar.

A apresentação de Pérez antes da Itália permitirá que a equipe tenha seus pilotos prontos para os testes que pretendem iniciar nos próximos dias. O chefe da equipe, Graeme Lowdon, revelou semanas atrás ao podcast High Performance que eles começariam a testar a estrutura da equipe após as férias de verão.

"Sim, vamos começar a testar algo. Ainda não sei o que, mas estaremos testando após as férias de verão"¸ revelou Lowdon. "Isso porque também temos um grupo de mecânicos que precisa praticar pit stops no nível das melhores equipes do mundo. E temos engenheiros que precisam ter certeza de que todos os seus sistemas estão funcionando corretamente".

"Vamos construir a garagem completa que ficará em Melbourne, com todas as suas instalações e infraestrutura. Depois, vamos empacotá-la, como normalmente se faz, e levá-la para algum circuito. Provavelmente Silverstone, porque fica perto. E daremos algumas voltas com algum tipo de carro".

Embora o carro de F1 da equipe não esteja presente em nenhum desses testes, o fato de seus pilotos estarem confirmados permitirá que eles participem do desenvolvimento técnico do chassi e trabalhem em estreita colaboração com os engenheiros. Entende-se que o acordo também estabeleceu termos iguais entre seus dois pilotos, para evitar um gosto amargo, como aconteceu com a Red Bull.

