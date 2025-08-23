Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Pérez está próximo de ser anunciado pela Cadillac como piloto para 2026

Mexicano deve fechar dupla com Valtter Bottas na estreia da equipe americana no grid

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Sergio Perez, Red Bull Racing

A Cadillac está prestes a anunciar os pilotos para sua estreia na Fórmula 1, com a confirmação de Sergio Pérez devendo vir antes do GP da Itália, como previsto por muitos anteriormente. Segundo apurado pelo Motorsport.com, o acordo foi finalizado após meses de negociação devido a um ponto fundamental para o mexicano: a duração do contrato.

Segundo apurado, o mexicano aceitou um contrato de duas ou três temporadas, para ter um primeiro ano em que os resultados não sejam a prioridade e não coloquem em risco sua continuidade imediata.

O objetivo da campanha de 2026, quando a equipe americana estreará com motores Ferrari, seria o desenvolvimento. Os tempos seriam muito semelhantes aos que ele teve em outras equipes de nível intermediário, como a Force India, onde obteve resultados significativos no desenvolvimento do carro com o tempo certo para trabalhar.

A apresentação de Pérez antes da Itália permitirá que a equipe tenha seus pilotos prontos para os testes que pretendem iniciar nos próximos dias. O chefe da equipe, Graeme Lowdon, revelou semanas atrás ao podcast High Performance que eles começariam a testar a estrutura da equipe após as férias de verão.

Sergio Pérez, durante sua passagem pela Red Bull na temporada 2024 da F1.

Sergio Pérez, durante sua passagem pela Red Bull na temporada 2024 da F1.

Foto de: Red Bull Content Pool

"Sim, vamos começar a testar algo. Ainda não sei o que, mas estaremos testando após as férias de verão"¸ revelou Lowdon. "Isso porque também temos um grupo de mecânicos que precisa praticar pit stops no nível das melhores equipes do mundo. E temos engenheiros que precisam ter certeza de que todos os seus sistemas estão funcionando corretamente".

"Vamos construir a garagem completa que ficará em Melbourne, com todas as suas instalações e infraestrutura. Depois, vamos empacotá-la, como normalmente se faz, e levá-la para algum circuito. Provavelmente Silverstone, porque fica perto. E daremos algumas voltas com algum tipo de carro".

Embora o carro de F1 da equipe não esteja presente em nenhum desses testes, o fato de seus pilotos estarem confirmados permitirá que eles participem do desenvolvimento técnico do chassi e trabalhem em estreita colaboração com os engenheiros. Entende-se que o acordo também estabeleceu termos iguais entre seus dois pilotos, para evitar um gosto amargo, como aconteceu com a Red Bull.

Luis Ramírez
Filtros