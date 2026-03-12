F1: Pérez faz alerta sobre largadas e comenta 'treta' com Lawson

Após a 'quase batida' entre Liam Lawson e Franco Colapinto ainda nos primeiros metros do GP da Austrália, Sergio Pérez acredita que um “grande acidente” está prestes a acontecer devido ao novo procedimento de largada da Fórmula 1.

Na abertura da temporada no último fim de semana, Lawson saiu devagar da linha de partida, sem energia da bateria, enquanto Colapinto acertou sua largada e mostrou reflexos rápidos para evitar bater na traseira do Racing Bulls, que apareceu repentinamente assim que o tráfego passou.

Isso aconteceu na estreia do novo regulamento da F1, com mudanças tanto no chassi quanto na unidade de potência, que removeu o MGU-H e agora depende mais da energia elétrica. Agora, os pilotos precisam acelerar os motores por pelo menos dez segundos para acionar o turbo, mas um erro no procedimento pode colocar o carro no modo anti-stall, tornando as largadas mais complexas.

Melbourne mostrou, portanto, que os riscos associados a isso são ainda mais extremos agora, especialmente para os carros na parte de trás, pois o tráfego pode esconder um piloto lento à frente, como no caso de Lawson.

“É uma pena dizer isso, mas é apenas uma questão de tempo até que ocorra um grande acidente", disse Pérez antes do GP da China deste fim de semana.

“Essas unidades de potência são muito difíceis de dar a partida. Você pode ter uma largada boa ou ruim, dependendo de muitos fatores diferentes. Você pode entrar em anti-stall, como aconteceu com Lawson, e isso pode ser muito perigoso, porque as velocidades que você acaba atingindo em dois ou três segundos são extremas", explicou. “É difícil e não sei o que você pode fazer a esse respeito”.

É válido destacar que as preocupações com a segurança surgiram na pré-temporada, tanto que a FIA implementou treinos de largada no final de cada dia nos testes no Bahrein.

“Quando comecei a ver as imagens após a corrida, percebi que era ainda mais próximo do que eu pensava, ainda mais impreciso”, disse Colapinto. “São coisas que esperávamos que acontecessem e que sabíamos que estavam lá, problemas que todos estavam enfrentando, todas as equipes. Conversamos em muitas situações diferentes que essas coisas seriam algo a ser observado e possíveis situações perigosas. Então, isso aconteceu. Felizmente, consegui escapar disso e fazer toda a corrida".

O piloto da Alpine acredita que o aumento da aceleração desses carros devido à potência elétrica extra agrava a situação, com maiores diferenças de velocidade e um debate mais amplo sobre as novas regras.

Isso porque, em uma ocasião, um carro pode estar recarregando a bateria enquanto outro está acelerando ao máximo em uma reta, fazendo com que a velocidade em que eles se encontram aumente.

“Eu já estava a 200 e poucos km”, acrescentou Colapinto. “Então, já estávamos muito rápidos. Quando esse impulso entra em ação e, em seguida a energia, é muita potência e chegamos muito rápido. Há uma grande diferença de velocidade entre os carros que estão tendo problemas e os carros que estão indo normalmente. Eu também tive, acho que foi no TL2, um susto com Lewis [Hamilton]. Na reta principal, eu estava indo muito devagar e essas diferenças de velocidade acontecem o tempo todo".

Pérez também teve incidente com Lawson

Além de Colapinto, o próprio Pérez também se envolveu em um lance com Lawson na Austrália, mas menos perigoso. Os dois batalharam pela 15ª posição, com o mexicano empurrando o piloto da Racing Bulls para fora da pista na curva 3. De acordo com as diretrizes de pilotagem, o titular da Cadillac tinha o direito de fazer a manobra, pois a Racing Bulls, posicionada por fora, não estava à frente no ápice da curva.

Lawson acabou encontrando uma forma de ultrapassar Pérez por dentro na Curva 11, com um leve contato entre os dois quando o mexicano entrou antes do neozelandês na curva. Logo após a corrida, o piloto da Racing Bulls reprovou o comportamento do rival, argumentando que Pérez competiu "como se valesse o título" e que ele ainda "não superou" ter sido substituído por Lawson na Red Bull em 2025.

Em resposta, Pérez disse que "foi apenas uma disputa de corrida e um pouco de diversão, só isso. Eu estava em um carro bem mais lento, então acho que não tem problema algum competir".

Questionado sobre o lance nesta quinta-feira, durante o dia de mídia do GP da China, Lawson adotou um tom mais tranquilo, explicando que "só estava tentando me recuperar. Saímos de posição depois de uma largada ruim e, obviamente, ele está na sua própria corrida, não sei. Não é algo em que estou focado e, idealmente, queremos correr a partir da posição em que nos classificamos na semana passada. Esse é o objetivo deste fim de semana".

