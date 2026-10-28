F1: Pérez renova contrato com a Cadillac até 2029

Sergio Pérez assinou um novo contrato plurianual com a Cadillac até pelo menos a temporada 2029 da Fórmula 1.

Pérez ingressou na equipe americana para sua estreia em 2026, depois que sua saída da Red Bull no final de 2024 o deixou fora das pistas no ano passado.

Apesar de ter passado por altos e baixos em um ano de estreia irregular da equipe da marca da General Motors, o piloto de 36 anos encontrou sua melhor forma nesta temporada, comparando-se favoravelmente ao seu companheiro de equipe, o também veterano Valtteri Bottas.

Ansioso por desempenhar um papel ativo na equipe Cadillac desde o primeiro dia, Pérez construiu um forte relacionamento tanto com o CEO da equipe, Dan Towriss, quanto com o chefe da General Motors, Mark Reuss.

“Juntar-me à Cadillac F1 desde o primeiro dia foi um projeto no qual acreditei de verdade, e prolongar meu compromisso parece uma continuação natural desse capítulo”, disse Pérez.

“Construir uma equipe de F1 do zero exige tempo, trabalho incansável e paciência, mas o progresso que estamos alcançando juntos é incrivelmente gratificante. Ainda há muito trabalho pela frente e estou totalmente comprometido para os próximos três anos".

“Quero agradecer a Dan, Mark e a todos da TWG Motorsports e da General Motors pela oportunidade de dar continuidade ao que começamos juntos. A todos os membros desta equipe especial, na pista, nos EUA, no Reino Unido e aos nossos fãs: obrigado pelo apoio e pela confiança. Não vou decepcionar vocês. Vamos continuar nos esforçando".

Mark Reuss, CEO da General Motors Foto: Bryan Bedder / Getty Images

Towriss acrescentou: “Construir uma equipe competitiva na F1 é uma jornada de longo prazo, e garantir o talento e a liderança de Checo nos dá a continuidade e o compromisso de que precisamos para dar continuidade à sólida base estabelecida em nosso primeiro ano".

“Juntos, estamos focados na próxima fase de nossa jornada, impulsionando a equipe e avançando no grid".

A notícia da renovação do contrato de Pérez chega enquanto ele se prepara para sua 300ª corrida de F1, justamente na etapa natal dele, na Cidade do México. Para marcar a ocasião, Pérez, seis vezes vencedor de GPs pela Racing Point e pela Red Bull, fará uma volta de exibição pelas ruas da capital mexicana.

Indecisão no segundo assento da Cadillac

A identidade do companheiro de equipe de Pérez para 2026 é menos certa. Bottas havia assinado o que se acreditava ser um contrato de plurianual com a equipe, mas uma campanha decepcionante fez a Cadillac reavaliar suas opções.

Com a equipe ainda em plena fase de estruturação e parte das dificuldades de Bottas sendo obscurecida pelo carro inconsistente e pela qualidade de produção irregular da Cadillac, ainda há todas as chances de Bottas permanecer na equipe por mais uma temporada.

No entanto, a equipe também investiu pesado para deixar o piloto de testes americano Colton Herta pronto para uma estreia na F1. E, sendo o último assento disponível no mercado para 2027, não faltam interessados na vaga de Bottas fora da esfera da Cadillac.

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