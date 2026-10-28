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F1: Pérez renova contrato com a Cadillac até 2029

Equipe estreante e piloto mexicano chegaram a um acordo para a prorrogação do contrato por vários anos antes do GP do México

Filip Cleeren
Filip Cleeren
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Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sergio Pérez assinou um novo contrato plurianual com a Cadillac até pelo menos a temporada 2029 da Fórmula 1.

O editor recomenda:

Pérez ingressou na equipe americana para sua estreia em 2026, depois que sua saída da Red Bull no final de 2024 o deixou fora das pistas no ano passado.

Apesar de ter passado por altos e baixos em um ano de estreia irregular da equipe da marca da General Motors, o piloto de 36 anos encontrou sua melhor forma nesta temporada, comparando-se favoravelmente ao seu companheiro de equipe, o também veterano Valtteri Bottas.

Ansioso por desempenhar um papel ativo na equipe Cadillac desde o primeiro dia, Pérez construiu um forte relacionamento tanto com o CEO da equipe, Dan Towriss, quanto com o chefe da General Motors, Mark Reuss.

“Juntar-me à Cadillac F1 desde o primeiro dia foi um projeto no qual acreditei de verdade, e prolongar meu compromisso parece uma continuação natural desse capítulo”, disse Pérez.

“Construir uma equipe de F1 do zero exige tempo, trabalho incansável e paciência, mas o progresso que estamos alcançando juntos é incrivelmente gratificante. Ainda há muito trabalho pela frente e estou totalmente comprometido para os próximos três anos".

“Quero agradecer a Dan, Mark e a todos da TWG Motorsports e da General Motors pela oportunidade de dar continuidade ao que começamos juntos. A todos os membros desta equipe especial, na pista, nos EUA, no Reino Unido e aos nossos fãs: obrigado pelo apoio e pela confiança. Não vou decepcionar vocês. Vamos continuar nos esforçando".

Mark Reuss, General Motors CEO

Mark Reuss, CEO da General Motors

Foto: Bryan Bedder / Getty Images

Towriss acrescentou: “Construir uma equipe competitiva na F1 é uma jornada de longo prazo, e garantir o talento e a liderança de Checo nos dá a continuidade e o compromisso de que precisamos para dar continuidade à sólida base estabelecida em nosso primeiro ano".

“Juntos, estamos focados na próxima fase de nossa jornada, impulsionando a equipe e avançando no grid".

A notícia da renovação do contrato de Pérez chega enquanto ele se prepara para sua 300ª corrida de F1, justamente na etapa natal dele, na Cidade do México. Para marcar a ocasião, Pérez, seis vezes vencedor de GPs pela Racing Point e pela Red Bull, fará uma volta de exibição pelas ruas da capital mexicana.

Indecisão no segundo assento da Cadillac

A identidade do companheiro de equipe de Pérez para 2026 é menos certa. Bottas havia assinado o que se acreditava ser um contrato de plurianual com a equipe, mas uma campanha decepcionante fez a Cadillac reavaliar suas opções.

Com a equipe ainda em plena fase de estruturação e parte das dificuldades de Bottas sendo obscurecida pelo carro inconsistente e pela qualidade de produção irregular da Cadillac, ainda há todas as chances de Bottas permanecer na equipe por mais uma temporada.

No entanto, a equipe também investiu pesado para deixar o piloto de testes americano Colton Herta pronto para uma estreia na F1. E, sendo o último assento disponível no mercado para 2027, não faltam interessados na vaga de Bottas fora da esfera da Cadillac.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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