Sergio Pérez está em seu segundo ano como piloto da Red Bull na Fórmula 1 e, depois de cinco corridas, está em uma forma muito mais forte do que em sua primeira temporada com a equipe de Milton Keynes.

O mexicano, terceiro no campeonato, conquistou dois segundos lugares – Melbourne e Ímola – e terminou em quarto em outras duas ocasiões, tendo conseguido um resultado semelhante na primeira rodada no Bahrein, não fosse um problema com seu carro, o que o levou ao abandono.

Ele também marcou sua primeira pole position na Fórmula 1 no GP da Arábia Saudita, em uma das pistas mais desafiadoras do calendário, e sua posição média no grid no momento é a terceira, bem acima do sétimo lugar com que terminou em 2021, em que a classificação era claramente o seu ponto mais fraco.

Tudo isso, somado ao seu ótimo relacionamento com Max Verstappen, seu companheiro de equipe, levou ao entendimento de que Pérez está no caminho certo para conseguir uma terceira temporada com a Red Bull, apesar da pressão que Pierre Gasly exerce sempre que pode para voltar à equipe onde teve uma breve passagem em 2019.

Durante o fim de semana do GP de Miami, o chefe da Red Bull, Christian Horner, foi questionado pela Sky Sports sobre um boato ligando Fernando Alonso como companheiro de equipe de Verstappen para 2023, ao qual o inglês respondeu destacando o trabalho do ‘Checo’ Pérez.

"Estamos muito focados em nossos pilotos no momento e Checo faz um ótimo trabalho este ano", comentou Horner.

O próprio Pérez, depois de terminar em quarto no domingo passado em Miami, foi questionado se já havia começado a conversar com a Red Bull diante de um novo contrato, ao qual o piloto de Guadalajara respondeu positivamente, mas esclareceu que não há pressa.

"Começamos a conversar, mas não estamos com pressa de fazer nada em breve", disse Pérez.

O anúncio da renovação de ‘Checo’ no ano passado veio no final de agosto, mais precisamente na sexta-feira do GP da Bélgica, que foi o primeiro compromisso após as férias de verão da F1.

Precisamente para essa época do ano é que a Red Bull planeja tomar uma decisão para 2023, conforme revelou no final de abril Helmut Marko, conselheiro esportivo da equipe.

Vitória de Verstappen muda cenário da F1 2022 ou temporada está 'em aberto'?

