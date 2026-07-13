Sergio Pérez revelou que o ex-chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, lhe disse sem rodeios, ao ingressar na equipe austríaca de Fórmula 1, que eles só colocavam um segundo carro na pista “porque somos obrigados”, admitindo que teriam se contentado em correr apenas com Max Verstappen.

Durante uma participação no podcast High Performance, o piloto mexicano revelou a dura realidade que enfrentou ao ingressar na equipe de Milton Keynes em 2021. Pérez, que se juntou à Cadillac em 2026, explicou que toda a infraestrutura e o plano de desenvolvimento da Red Bull foram adaptados em torno de seu companheiro de equipe.

“A primeira vez que encontrei Christian [Horner], ele me disse: ‘Corremos com dois carros porque somos obrigados; caso contrário, ficaríamos superfelizes em correr com apenas um carro. Tudo é para o Max, gira em torno do Max. Queremos ganhar o campeonato'", revelou Pérez.

“Por isso eu disse [para mim mesmo]: olha, eu vim para cá e vou aproveitar ao máximo em todos os aspectos. E foi o que fiz. Fui para lá com as ferramentas disponíveis, que eu mesmo tive que arcar com os custos. Acho que superei as expectativas em todas as áreas por lá. Deu tudo certo".

“É claro que houve momentos muito difíceis, períodos muito complicados também no final. A pressão e todo mundo internamente... Tivemos sucesso demais. Então as pessoas ficaram entediadas, eu acho, e passaram a brigar entre si, com todo aquele drama no final, mas foram quatro anos fantásticos".

“Eu superei as expectativas, e só depois que eu saí e eles trouxeram todos os outros pilotos é que eles perceberam o trabalho que eu fiz por eles ao longo de quatro anos".

Embora tenha confirmado que Horner e o ex-conselheiro Helmut Marko ficavam genuinamente felizes quando ele vencia corridas, Pérez acrescentou que a prioridade nunca mudou. Ele explicou que a diferença entre ele e seu companheiro de equipe na época só aumentava quando eram introduzidas atualizações técnicas.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

O piloto de 36 anos acabou deixando a Red Bull no final de 2024, após quatro temporadas com a equipe. Ele ficou um ano afastado das pistas e, desde então, voltou com a Cadillac em 2026.

Após a saída de Pérez da equipe austríaca, Verstappen teve três companheiros de equipe diferentes: Liam Lawson, Yuki Tsunoda e, agora, Isack Hadjar.

Quando questionado se achava que a Red Bull poderia ter conquistado o campeonato de construtores em 2025 caso ele tivesse permanecido na equipe, Pérez acrescentou: “Bem, nunca se sabe. Não dá para saber, mas, para mim, em nível pessoal, ainda sou muito amigo de todos na Red Bull e de todos na Aston Martin".

“Isso também é muito importante. Mantive minha credibilidade e minha gratidão para com todos eles. A Red Bull transformou minha carreira. A Aston Martin/Racing Point me deu uma oportunidade enorme. Então, no fim das contas, isso é um negócio e você tem que jogar o jogo", concluiu.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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