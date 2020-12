Após ser tocado e cair para último no começo do GP de Sakhir, Sergio Pérez fez grande prova de recuperação no Bahrein e venceu a corrida deste domingo da Fórmula 1, contando com erros e azares da Mercedes.

O mexicano, que está de saída da Racing Point, e procura vaga no grid da F1 para o ano que vem, superou o francês Esteban Ocon, da Renault. O pódio foi completado pelo canadense Lance Stroll, da Racing Point.

A Mercedes tinha tudo para fazer uma dobradinha no GP de Sakhir, mas errou em parada dupla com George Russell e o finlandês Valtteri Bottas, jogando fora as chances de vitória, além de ter tido o azar de lidar com furo de pneu do jovem britânico.

A corrida

Na largada, Bottas saltou mal e perdeu a liderança para Russell. Verstappen também tentou dar o bote, mas acabou atingido na sequência de um acidente em que o monegasco Charles Leclerc bateu no carro de Pérez.

Os pilotos de Ferrari e Red Bull abandonaram e o safety car entrou na pista. Quando o carro de segurança se recolheu, o espanhol Carlos Sainz, da McLaren, partiu para cima de Bottas e chegou a fazer a ultrapassagem, mas tomou o troco.

No pelotão seguinte, o australiano Daniel Ricciardo aparecia em quarto com a Renault, à frente do russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, e do canadense Lance Stroll, da Racing Point. Mais atrás, o brasileiro Pietro Fittipaldi, substituto do francês Romain Grosjean na Haas, era o último.

Após a primeira rodada de pit stops, Russell e Bottas partiram para os pneus duros, já que haviam largado de médios. As posições se mantiveram. Na volta 56 de um total de 87, a Williams do canadense Nicholas Latifi parou na pista e o safety car virtual foi acionado.

Com a normalização da prova, a briga pelo pódio se intensificou e Pérez despachou Stroll e a Renault do francês Esteban Ocon para chegar ao terceiro lugar. Grande atuação do mexicano, que se recuperou bem da pancada dada por Leclerc logo após a largada.

Entretanto, na volta 61, uma batida do britânico Jack Aitken, substituto de Russell na Williams, pouco antes da entrada dos boxes, bagunçou a corrida. O novato conseguiu carregar o carro para o pit stop, colocou um novo bico e o safety car foi acionado para limpeza da pista.

Foi aí que a Mercedes resolveu fazer uma parada dupla para novos pneus nos carros de Russell e Bottas. Porém, a equipe se atrapalhou e as trocas foram bem demoradas, de modo que os pilotos foram prejudicados.

No primeiro momento, o maior prejuízo foi de Bottas, que ficou de pneus duros, mas Russell teve que fazer novo pit e voltou à pista atrás do finlandês. Entretanto, após o recolhimento do safety car, Russell passou o 'companheiro' e subiu para quarto, voltando à caça pelo pódio.

Na sequência, aproveitando-se dos compostos médios novos, o britânico ultrapassou Stroll, alcançado o terceiro posto. Daí em diante, começou a busca por Ocon, prontamente despachado, e Pérez, que assumira a liderança.

Pouco depois, porém, Russell teve um pneu furado e fez nova parada para colocar borrachas macias, voltando à pista fora da zona de pontuação. Já Bottas perdeu rendimento e caiu para perto do limite dos pontos.

Russell terminou em nono, somando seus primeiros pontos na F1, mas erro da Mercedes está sendo investigado pela FIA, podendo até ser desclassificado da prova.

Resultado final