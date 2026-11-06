F1: Permane renova e segue como chefe da Racing Bulls até 2031

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Benjamin Vinel
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Allan Permane, Racing Bulls

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A Red Bull anunciou a renovação do contrato de Alan Permane, que segue como chefe de equipe da Racing Bulls na Fórmula 1 até 2031.

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Tendo trabalhado por um longo período na "equipe de Enstone", atual Alpine, de 1989 e 2023 em diversas funções, como diretor esportivo, Permane se juntou à Racing Bulls no início de 2024 como diretor de corridas, antes de ser promovido à chefia após Laurent Mekies ser transferido para a Red Bull.

Oliver Mintzlaff, CEO de Projetos Corporativos da Red Bull, disse: “Alan está fazendo um trabalho extraordinário, e o progresso que a equipe fez é um reflexo direto da sua experiência, compromisso e mentalidade competitiva".

"Ele traz clareza, compostura e uma compreensão profunda do que é preciso para ter desempenho na Fórmula 1, ao mesmo tempo que cria um ambiente onde as pessoas podem entregar consistentemente o seu melhor".

“Os resultados que a Racing Bulls alcançou nas últimas temporadas destacam a força da equipe e o trabalho que está sendo feito. Alan desempenhou um papel fundamental nesse progresso, e estamos muito satisfeitos por ele continuar na liderança enquanto procuramos desenvolver este ímpeto nos próximos anos".

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls, Peter Bayer, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls, Peter Bayer, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A equipe italiana tem feito progressos constantes sob a liderança de Permane, tendo somado 46 pontos em 2024, 92 no ano passado e 108 até agora nesta temporada, a caminho de garantir o quinto lugar no campeonato de construtores – o seu melhor resultado desde que foi fundada em 1985, ainda como Minardi.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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