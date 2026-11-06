F1: Permane renova e segue como chefe da Racing Bulls até 2031
Equipe busca o melhor resultado de sua história no Mundial de Construtores
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A Red Bull anunciou a renovação do contrato de Alan Permane, que segue como chefe de equipe da Racing Bulls na Fórmula 1 até 2031.
Tendo trabalhado por um longo período na "equipe de Enstone", atual Alpine, de 1989 e 2023 em diversas funções, como diretor esportivo, Permane se juntou à Racing Bulls no início de 2024 como diretor de corridas, antes de ser promovido à chefia após Laurent Mekies ser transferido para a Red Bull.
Oliver Mintzlaff, CEO de Projetos Corporativos da Red Bull, disse: “Alan está fazendo um trabalho extraordinário, e o progresso que a equipe fez é um reflexo direto da sua experiência, compromisso e mentalidade competitiva".
"Ele traz clareza, compostura e uma compreensão profunda do que é preciso para ter desempenho na Fórmula 1, ao mesmo tempo que cria um ambiente onde as pessoas podem entregar consistentemente o seu melhor".
“Os resultados que a Racing Bulls alcançou nas últimas temporadas destacam a força da equipe e o trabalho que está sendo feito. Alan desempenhou um papel fundamental nesse progresso, e estamos muito satisfeitos por ele continuar na liderança enquanto procuramos desenvolver este ímpeto nos próximos anos".
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Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
A equipe italiana tem feito progressos constantes sob a liderança de Permane, tendo somado 46 pontos em 2024, 92 no ano passado e 108 até agora nesta temporada, a caminho de garantir o quinto lugar no campeonato de construtores – o seu melhor resultado desde que foi fundada em 1985, ainda como Minardi.
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