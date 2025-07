Yuki Tsunoda recebeu a oportunidade de correr pela Red Bull depois de passar quatro temporadas na Racing Bulls (antiga RB, antiga AlphaTauri). O piloto japonês entrou no lugar de Liam Lawson ainda no início da temporada da Fórmula 1, para correr com Max Verstappen. Porém, o alto escalão da equipe taurina já não tem mais tanta certeza sobre o futuro de Tsunoda.

Para Helmut Marko, uma segunda troca não está programada e nem mesmo deve ser cogitada no momento. O comentário vem mesmo depois da falta de ritmo do japonês nas últimas corridas e a ausência do piloto próximo a Verstappen no grid.

Em nove corridas feitas pelo time de Milton Keynes, Tsunoda marcou apenas sete pontos e foi eliminado ainda no Q1 nas três últimas cinco corridas. A situação não parece estar a favor de Yuki, mas Marko é paciente.

"Uma troca de pilotos não faz sentido", disse à Sky Alemanha antes de comentar o porquê a troca de Lawson aconteceu: "Porque ele estava completamente exausto".

"Ele precisava de algumas corridas para se recuperar, agora ele consegue defender um sexto lugar de forma brilhante contra Fernando Alonso. Se ele tivesse continuado [na Red Bull], ele não teria conseguido se manter em pé ao lado de Max".

Para Marko, Tsunoda ainda precisa encontrar confiança no carro, se entender com o maquinário que lhe foi dado antes de mostrar resultados em pista. O conselheiro ainda relaciona o momento com a falta de entrosamento com a equipe.

"O ritmo está lá. Nós já vimos isso durante os treinos, mas quando ele é pressionado, isso muda".

Christian Horner já pensa diferente...

O resultado "horrível" do GP da Áustria para Tsunoda não convenceu o lado de Christian Horner. Para o chefe dos taurinos, a situação do japonês estará sendo discutida "internamente" nas próximas semanas.

Com Verstappen tendo sido eliminado ainda no começo da corrida, a Red Bull contava com Tsunoda para pescar alguns pontos e não sair da etapa em casa de mãos abanando, mas um toque em Franco Colapinto gerou uma punição para o japonês e ele terminou em último colocado.

Além disso, Yuki, mais uma vez, não conseguiu encaixar o carro no Q2, largando como 18° colocado. A pressão sobre seus ombros começa a aumentar a cada falta de resultado do japonês.

Como dito anteriormente, Tsunoda marcou apenas sete pontos nas nove corridas que já fez pela Red Bull, ficando atrás de Liam Lawson, que pontuou mais que o carro #22 só na Áustria.

"Vamos ver como podemos apoiá-lo, mas há uma grande diferença entre os dois carros. E, claro, internamente, fazemos todas aquelas perguntas que, sem dúvida, vocês fazem em termos de: por quê?", disse Horner à mídia, segundo informações do RacingNews365.

"E veremos, obviamente, que o carro evoluiu ao longo dos anos em uma direção específica, mas veremos se podemos ajudar Yuki e reconstruir sua confiança em Silverstone".

