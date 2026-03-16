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F1: Pessimista com evolução da Honda, Stroll pede que fãs "orem" por ele

Piloto canadense não acredita que problema da vibração da unidade de potência será sanada até o GP do Japão da próxima semana

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Duas corridas e dois abandonos duplos para a Aston Martin na temporada 2026 da Fórmula 1. A situação na equipe de Silverstone está tão catastrófica - quando se fala à respeito dos problemas da unidade de potência - que Lance Stroll pediu para que os fãs "rezem" por ele.

Leia também:

Enfrentando vibrações no motor Honda desde os testes da pré-temporada, a situação da Aston não pareceu melhorar com o passar do tempo. Antes do GP da Austrália, abertura da temporada no início do mês, o chefe da equipe, Adrian Newey, revelou que os pilotos estavam limitados a dar 25 voltas em sequência antes que essa 'turbulência' comprometesse os nervos das mãos de Stroll e Alonso. 

Na prova em Xangai deste último domingo, o espanhol precisou tirar as mãos do volante em um determinado momento da corrida para tentar aliviar os sintomas e revelou, após deixar o GP mais cedo, que tinha chegado um momento em que as mãos e os pés dele estavam dormentes por conta das vibrações.

Agora, a Honda tem uma semana para tentar achar alguma solução paliativa - ou em menor escala - para mitigar esse problema. Mas, na visão do canadense da equipe, só um milagre poderá fazer com que as coisas estejam realmente solucionadas para o GP do Japão, casa da fabricante, na próxima semana. 

"A menos que eles encontrem alguma solução mágica nos próximos 10 dias, rezem. Rezem por mim", disparou Stroll.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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