George Russell foi o grande vencedor do GP do Canadá de Fórmula 1. O pódio não teve presença da McLaren pela primeira vez em 2025, com Max Verstappen na segunda posição e Andrea Kimi Antonelli em terceiro, a primeira vez em que o jovem italiano chega entre os três primeiros.

Independentemente do desempenho dos vencedores, o grande momento da corrida foi o incidente envolvendo Lando Norris e Oscar Piastri, com o inglês saindo zerado do GP. A diferença chegou a 22 pontos. Verstappen, o terceiro, saiu bem da confusão e agora tem 21 atrás de Norris.

Confira como ficou o campeonato após o GP em Montreal

CAOS TOTAL! Norris BATE em Piastri, Russell vence, Max 2º e Kimi 3º, com Hulk 8º e BORTOLETO 14º

