Vice-líder da Fórmula 1 2025, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, admitiu que seu fraco resultado no treino classificatório do GP de Las Vegas "complicou" sua tentativa de conquistar seu primeiro campeonato mundial, pelo qual briga com o companheiro britânico Lando Norris, pole em Nevada.

Piastri, por sua vez, começará a corrida em quinto, também atrás do outro potencial candidato à taça, o atual tetracampeão mundial consecutivo Max Verstappen, holandês que larga em segundo com a Red Bull.

No quali, Piastri simplesmente foi atrapalhado por uma bandeira amarela tardia causada pela saída do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, na Curva 12, o que forçou o piloto australiano a tirar o pé na sua tentativa final.

Era a última coisa que Piastri precisava, já que está 24 pontos atrás do companheiro de equipe no campeonato, faltando apenas três etapas para o final -- além da rodada deste fim de semana, há os GPs de Catar e Abu Dhabi nos próximos dois domingos, com direito a corrida sprint em Losail.

Quando questionado se isso complica suas pretensões de título, Piastri respondeu: "Sim, sim, complica. Mas, afinal, estamos em Las Vegas, então muita coisa pode acontecer. Vimos corridas muito divertidas aqui nos últimos dois anos, com muita ação, então espero que eu possa estar no lado certo disso".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Guido De Bortoli

Foi uma sessão muito complicada para todos, já que os carros começaram a se classificar com pneus para chuva extrema, antes de mudar para os intermediários no Q3. Antes, ainda no Q1, o quali teve as eliminações de Andrea Kimi Antonelli, italiano da Mercedes, e Lewis Hamilton, britânico da Ferrari.

Além disso, o acidente do anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams. Piastri, por sua vez, quase se tocou com o franco-argelino Isack Hadjar, da Racing Bulls. "Era literalmente como estar no gelo, e foi aí que eu e Isack tivemos que evitar o toque no final, não estávamos nem indo rápido, mas ele rodou", disse.

"Portanto, a aderência era muito baixa. A última curva também é uma curva 'de verdade', sem margem de erro, portanto, muito complicada. Obviamente, não há muito que eles possam fazer por se tratar de um circuito de rua, mas eu diria que foram as condições mais desafiadoras que já tive", afirmou Oscar.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A pista deve estar seca para a corrida, de acordo com a previsão do tempo, o que dá a Piastri a confiança de que ele pode subir na classificação depois de ficar impressionado com seu ritmo de corrida - o que foi repetido pelo chefe da McLaren, o italiano Andrea Stella, que acha que o australiano poderia ter ficado entre os três primeiros sem a bandeira amarela causada pelo incidente tardio de Leclerc na reta final do quali.

"Acho que sim", disse Piastri, quando questionado se está confiante em um pódio. "É difícil saber exatamente em que posição cada um se encontra devido à falta de tempo de pista adequado neste fim de semana, mas acho que o carro tem sido bastante rápido em todas as condições", disse a estrela da F1.

"Ele (o carro) é rápido na chuva e ontem foi rápido no seco. Ontem foi a mesma coisa, não tive muitas oportunidades de usá-lo, então acho que temos um bom ritmo e espero que possamos usá-lo para avançar amanhã", completou. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F1, aqui e no YouTube.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 01h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

