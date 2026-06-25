F1: Piastri admite que McLaren estará atrás de Mercedes, Ferrari e Red Bull na Áustria

Atual equipe campeã mundial, a McLaren não teve o melhor início nesta nova era da Fórmula 1, estando constantemente atrás da Mercedes e, em grande parte, atrás da Ferrari, com a Red Bull também levando a melhor em algumas ocasiões, devido tanto à falta de competitividade quanto aos problemas técnicos e mecânicos do MCL40.

E, pelo menos no que diz respeito ao GP da Áustria, Oscar Piastri não espera que a situação mude muito para sua equipe.

Estas foram as suas palavras na coletiva de imprensa antes do evento no Red Bull Ring : "A Ferrari deu um bom passo à frente em Barcelona. A Mercedes continua a ser a referência. E ouvi rumores de que a Red Bull também vai implementar algumas grandes melhorias no seu carro. Portanto, não vai ser fácil para nós."

“Não temos ilusões de que vamos ser incríveis aqui de repente. E certamente não seremos a equipa a bater. Então, sim, espero que possamos reduzir a diferença e voltar ao nível que já alcançámos, podendo capitalizar nos erros das outras equipes."

“Mas sim, acho que conseguir isso por mérito ou pura velocidade vai ser um pouco difícil, embora eu gostaria de ter uma agradável surpresa", acrescentou o australiano.

No entanto, neste fim de semana, especialmente na sexta-feira, muitos olhares estarão voltados para o McLaren MC40, já que a expectativa é de que o carro apresente uma asa traseira experimental.

Quando perguntaram a Piastri se ele ou seu companheiro de equipe, Lando Norris, testariam o dispositivo, e se havia alguma chance de usá-lo em uma corrida, ele foi sincero.

"Não, não vamos usá-lo na corrida. Acho que o Lando vai colocá-lo no carro dele amanhã. E sim, é apenas para testes."

"Não está pronto para corrida no momento e, obviamente, vimos várias soluções criativas, e claro, elas não são isentas de desafios. Então, não será usado na corrida, mas será útil para testá-lo", concluiu.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!