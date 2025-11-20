Todas as categorias

Reações
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Piastri ainda não joga toalha, mas admite que "será difícil" ser campeão

Australiano está 24 pontos atrás de Lando Norris e há apenas mais três corridas e uma sprint pela frente

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:

Oscar Piastri perdeu a liderança do campeonato de Fórmula 1 no México, quando Lando Norris venceu a corrida e o australiano foi apenas o quinto. Depois, em Interlagos, ele viu a diferença de pontos subir para 24, enquanto Max Verstappen está a apenas 25, em terceiro.

Leia também:

Essa mudança é, sem dúvidas, frustrante para qualquer piloto, mas isso não significa que Piastri tenha desistido da possibilidade de se tornar campeão mundial.

Antes do GP de Las Vegas, que abre a rodada tripla final da temporada, o piloto da McLaren confessou que sabe exatamente o que precisa fazer para manter as esperanças vivas e tentar recuperar o terreno perdido nas últimas seis corridas.

"[Vencer todas as corridas] certamente ajudaria, mas acho que para mim, a melhor coisa que posso fazer e o que tento fazer todo fim de semana é tirar o máximo de mim no carro e, se eu puder fazer isso, posso me colocar na melhor posição para tentar vencer a corrida, e isso claramente me ajudará com o campeonato, então essa é a única coisa em que estou focado".

"Vai ser difícil agora tentar vencer, mas, você sabe, a mentalidade de tentar dar tudo de mim todo fim de semana está lá, tirar o máximo proveito disso ainda é exatamente a minha prioridade", explicou.

Quando perguntaram a Piastri se, olhando para trás, ele teria feito algo diferente para estar em uma posição melhor agora, a resposta do australiano foi surpreendentemente negativa.

"Não necessariamente, não. Acho que a primeira metade da temporada foi incrivelmente boa, acho que até mesmo as últimas corridas foram experiências de aprendizado, mas também houve muitos momentos que foram um pouco difíceis de superar, mas acho que aprendi com todos esses momentos, por mais difícil que tenha sido, houve algo que me ajudou", disse ele.

Piastri não nega que gostaria de ter obtido melhores resultados, mas também vê as dificuldades da atual temporada como uma forma de se tornar um piloto mais completo e como algo que pode ser aproveitado em futuras batalhas pelo campeonato, já que ele tem apenas 24 anos e ainda está completano apenas sua terceira temporada na F1.

"Se eu gostaria que os resultados tivessem sido melhores? Sim, claro, mas haverá obstáculos no caminho, nem tudo será perfeito e, no final, estou tentando aprender lições e não apenas me preparar para esta temporada, quero tentar vencer em qualquer chance que tiver pelo resto da minha carreira e, às vezes, alguns desses problemas fazem parte da tentativa de garantir que isso não aconteça novamente", concluiu.

Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 via Getty Images

