Oscar Piastri acredita que uma largada ruim na temporada 2026 da Fórmula 1 será tão custosa que um piloto pode perder até “sete posições” - comparando a uma corrida de Fórmula 2.

Os procedimentos de largada têm sido um tema controverso desde o início dos testes de pré-temporada no Bahrein, porque agora são muito mais complexos do que antes devido à remoção do MGU-H.

Isso significa que os pilotos precisam acelerar seus motores por pelo menos 10 segundos para atingir o nível necessário do turbo, mas errar o tempo pode causar uma largada lenta ou fazer o carro entrar em anti-stall.

Isso aconteceu com Franco Colapinto no Bahrein na sexta-feira, quando quase rodou na barreira da reta dos boxes, mostrando que esses procedimentos estão longe de serem tão perfeitos como antes dessa mudança regulatória.

Piastri disse: “Cada um vai precisar de coisas diferentes para a largada, e para ser completamente honesto, não tenho certeza se algum de nós sabe exatamente o que precisamos ainda".

“Acho que provavelmente temos ideias aproximadas, tenho certeza que vamos encontrar uma forma de fazer uma largada decente. A diferença entre uma largada boa e ruim no ano passado era um pouco de patinagem de roda ou um tempo de reação ruim".

“Este ano pode ser efetivamente como uma corrida de F2, onde você quase entra em anti-stall ou algo assim. Você não está apenas perdendo uns cinco metros, pode perder seis ou sete posições se der errado".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Pode ser ainda pior para os pilotos que largam no fim do pelotão, já que eles podem nem ter os 10 segundos necessários para acelerar o turbo no procedimento atual.

Então, há preocupações de segurança que acompanham toda essa situação; o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, pediu ajustes “imperativos” e Piastri concordou com isso.

“As largadas precisam ser revistas", acrescentou o piloto da McLaren. “Como todos vimos, agora é um processo bem complicado para ter uma largada segura, quanto mais competitiva".

“É algo que vamos discutir entre agora e Melbourne, com certeza, e há muitos tópicos para tratar. Largadas, ultrapassagens – ultrapassagens certamente também vão ser diferentes".

“O DRS era obviamente uma vantagem pura que você usava para ganhar, enquanto agora com o aumento de energia você precisa colher essa energia extra de alguma forma e depois usá-la, o que com algumas regras em vigor nem sempre é tão simples".

“Então, também há uma otimização por parte de todos os fabricantes, tenho certeza, sobre como redistribuir as coisas e tornar as ultrapassagens o mais fáceis possível. Acho que o efeito de seguir outro carro é muito parecido com o do ano passado, para ser honesto, o que não me surpreende, mas definitivamente há muitas coisas para discutir e resolver antes de Melbourne".

Muitos desses temas devem ser discutidos na reunião da comissão da F1 na quarta-feira (18), durante a segunda semana de teste no Bahrein, antes da abertura da temporada na Austrália, de 6 a 8 de março.

