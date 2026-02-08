F1: Piastri analisa 2025 "difícil" e recalcula rota contra Norris

Em 2025, Oscar Piastri chegou a quase colocar as duas mãos na taça de campeão da Fórmula 1, mas uma grande escorregada no fim do ano o fez terminar apenas como o terceiro colocado. Agora, o australiano planeja não cometer os mesmos e tentar fazer a vida de seus rivais mais difícil.

Em entrevista ao site oficial da F1, Piastri confessou que as férias do fim do ano foram bastante importantes para que ele conseguisse dar um 'reset' em tudo e passasse um tempo sem pensar tanto em corridas.

Depois de um fim de temporada "difícil", o australiano ficou feliz em descansar, mas também encontrou algum tempo para analisar os pontos positivos do ano e fazer um balanço mais justo consigo mesmo.

"Houve alguns momentos difíceis para relembrar, mas acho que quando você se distancia daquela competição acirrada e tem um tempo para refletir depois, é sempre mais fácil enxergar os momentos positivos, o que foi bom de se recordar. E então, o foco tem sido este ano, porque passa muito rápido e, obviamente, temos muito a aprender para este ano com muitas mudanças [nas regras]. Então, foi um bom equilíbrio de um pouco de tudo".

Esse momento foi bastante importante para o australiano avaliar os erros que comentou no segunda metade da temporada. Piastri tinha a liderança do campeonato, com 34 pontos de vantagem para Lando Norris e mais de 100 para Max Verstappen. No entanto, essa diferença foi totalmente liquidada e Oscar terminou em terceiro.

"Você aprende muitas lições difíceis quando as coisas não saem como você quer", explicou. "Eu sempre tento tirar o máximo proveito de qualquer situação, independentemente de quão boa ou ruim ela tenha sido".

"Foi importante olhar para trás, com certeza, e novamente houve muitos momentos positivos e atributos positivos da última temporada que eu realmente quero levar para esta temporada. A evolução no meu desempenho de 2024 para 2025 foi muito boa de ver e poder alcançar".

Relação com Norris e McLaren

Na última temporada, um dos principais focos foi a relação que parecia turbulenta entre Norris e Piastri. Os pilotos tentaram manter a civilidade a todo momento, principalmente em entrevistas, mas na pista ficava claro que era quase cada um por si.

No entanto, eles tiveram que ser muito parceiros para garantir que a McLaren vencesse o título de construtores em 2025. Sob as novas regras, essa colaboração será ainda mais importante para o time de Woking, apesar da esperada briga acirrada entre os companheiros.

"Houve certos momentos ao longo do ano em que não éramos apenas nós dois lutando por vitórias. Outros competidores entraram na disputa e, no fim das contas, queremos que seja uma batalha entre nós dois o máximo possível".

O australiano afirmou que o trabalho de ambos é elevar a equipe ao "nível máximo" e pressionar de todos os lados, sempre exigindo o melhor para um resultado mais positivo.

"Demonstramos isso quando entrei para a equipe em 2023. O carro não era ótimo no início. Não estou dizendo que Lando e eu reconstruímos o carro inteiro, mas acho que a maneira como trabalhamos juntos, deixando nossos egos de lado e nos concentrando em tornar o carro rápido para que pudéssemos lutar pelos resultados que desejávamos, já provou que podemos fazer isso".

