F1 - Piastri avalia pole em Ímola: "Foi uma sessão muito difícil"

Oscar Piastri ficou muito satisfeito quando saiu do carro para comentar a pole position conquistada por um triz para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1.Em Ímola, as três sessões cronometradas sofreram algumas interrupções e também complicaram a vida daqueles que estavam buscando o melhor tempo.

O piloto da McLaren não fez nada de errado no Q3, conseguindo o tempo que lhe garantiu pole amanhã, seguido por Max Verstappen, derrotado por uma questão de milésimos.

"Foi uma sessão muito difícil, entre atrasos e bandeiras vermelhas, mas também do ponto de vista dos pneus. Foi muito complicado entender bem o composto C6, depois do treino de ontem todos estavam convencidos de que ele não era ruim, mas hoje tivemos dificuldades", revelou Piastri. "No entanto, fizemos um trabalho muito bom até agora e o carro funcionou bem graças a uma boa configuração de classificação."

"É uma pena que tenhamos encontrado um pouco de tráfego nas últimas curvas, o que não nos ajudou muito, mas, de qualquer forma, tudo correu bem. Estou feliz com o trabalho feito e agora temos que materializar amanhã na corrida", completou o australiano.

Piastri foi questionado se sair dos boxes primeiro na última parte do treino fazia parte da estratégia, o que, ele considerou um pouco problemático: "Para ser sincero, não fiquei muito feliz por ser o primeiro, mas tinha uma boa diferença em relação aos que estavam atrás. Por um lado, você não tem o vácuo de ninguém e, por outro, não há perturbação e isso provavelmente ajudou."

"Escolhemos esse caminho e havia ritmo suficiente. Conseguimos estar na pole graças também ao bom trabalho da equipe e estamos felizes."

