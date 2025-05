Oscar Piastri admitiu ter tido dificuldades durante a classificação para o GP de Mônaco de Fórmula 1, colocando seu carro apenas na terceira colocação neste sábado, depois de parecer bater no muro em quase todas as curvas nas ruas do Principado.

O australiano teve um início de fim de semana conturbado, quando bateu de frente nas barreiras de pneus na Saint Devote durante os treinos livres. Desde então, as colisões com os muros do circuito se tornaram menos graves, mas continuaram a atormentar Piastri em quase todas as sessões.

Isso continuou na classificação e Oscar bateu nas barreiras várias vezes. Após o quali, o atual líder do campeonato admitiu que o fim de semana tem sido "confuso" até então.

"Acho que bati em mais muros neste fim de semana do que em toda a minha carreira, por isso tem sido desorganizado", disse. "Na classificação eu estava muito mais feliz com as coisas e me senti muito bem. Mas, sim, estivemos fazendo algumas pesquisas neste fim de semana, e chegar a esse resultado é algo honesto."

O terceiro lugar no grid de largada, atrás de Lando Norris e Charles Leclerc, marca apenas a terceira vez em que o australiano não conseguiu chegar à primeira fila nesta temporada.

"Acho que bater o Lando hoje seria difícil, então, muito bem para ele", parabenizou.

Confira o grid de largada do GP de Mônaco de Fórmula 1:

