F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"

Piloto da McLaren vinha de seis etapas consecutivas em baixa

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Oscar Piastri de volta ao topo? Pelo menos nesta sexta-feira. O australiano da McLaren conquistou a pole  para a corrida sprint do GP do Catar de Fórmula 1. 

Leia também:

Depois de uma sequência de seis corridas em baixa (sem vitória ou até mesmo um pódio) desde o GP da Holanda, em agosto, Piastri parece ter ressurgido no momento mais crucial da temporada. O australiano está a 24 pontos de distância do líder, e companheiro de equipe, Lando Norris, restando duas etapas para o fim do campeonato.

O possível retorno de Oscar acontece exatamente no palco onde ele tem duas vitórias em sprints (2023 e 2024). Além disso, o traçado do Catar não possuí uma característica que mexe diretamente com uma das maiores fraquezas do australiano: a dificuldade com pistas de baixa aderência. Na escala da Pirelli (de um a cinco, sendo um o mais baixo e cinco o mais alto) o circuito de Losail apresenta o nível 4. 

Mesmo sendo apenas pole para a sprint, a sensação de Piastri é, de certa forma, positiva.

"É bom estar de volta. Foi um bom dia, o que é ótimo, claro. Tudo funcionou desde o começo, então agradeço à equipe. A performance tem sido boa até o momento. Há algumas coisas para ajustar, o que é bom de se dizer estando na pole. É só a pole sprint, mas aceito o resultado que for."

“Os fins de semana de sprint são difíceis para entender se você está totalmente no controle, mas a sensação foi boa o dia todo e fizemos bons ajustes antes da classificação. O ritmo esteve presente”, finalizou. 

Artigo anterior F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen
Próximo artigo F1: "Podia ter tirado mais do carro", diz Bortoleto após classificação sprint no Catar

Isa Fernandes
Isa Fernandes
