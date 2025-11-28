Oscar Piastri de volta ao topo? Pelo menos nesta sexta-feira. O australiano da McLaren conquistou a pole para a corrida sprint do GP do Catar de Fórmula 1.

Depois de uma sequência de seis corridas em baixa (sem vitória ou até mesmo um pódio) desde o GP da Holanda, em agosto, Piastri parece ter ressurgido no momento mais crucial da temporada. O australiano está a 24 pontos de distância do líder, e companheiro de equipe, Lando Norris, restando duas etapas para o fim do campeonato.

O possível retorno de Oscar acontece exatamente no palco onde ele tem duas vitórias em sprints (2023 e 2024). Além disso, o traçado do Catar não possuí uma característica que mexe diretamente com uma das maiores fraquezas do australiano: a dificuldade com pistas de baixa aderência. Na escala da Pirelli (de um a cinco, sendo um o mais baixo e cinco o mais alto) o circuito de Losail apresenta o nível 4.

Mesmo sendo apenas pole para a sprint, a sensação de Piastri é, de certa forma, positiva.

"É bom estar de volta. Foi um bom dia, o que é ótimo, claro. Tudo funcionou desde o começo, então agradeço à equipe. A performance tem sido boa até o momento. Há algumas coisas para ajustar, o que é bom de se dizer estando na pole. É só a pole sprint, mas aceito o resultado que for."

“Os fins de semana de sprint são difíceis para entender se você está totalmente no controle, mas a sensação foi boa o dia todo e fizemos bons ajustes antes da classificação. O ritmo esteve presente”, finalizou.

