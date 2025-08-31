Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Piastri comemora vitória na Holanda, mas se mantém 'pé no chão': "Continuar fazendo uma corrida de cada vez"

Australiano venceu em Zandvoort e abriu vantagem no campeonato de pilotos

Redação Motorsport.com
Editado:

Oscar Piastri venceu o GP da Holanda de Fórmula 1 e aumentou sua vantagem no campeonato de pilotos de nove para 34 pontos. O vice-líder, seu companheiro de equipe, Lando Norris, abandonou a corrida por causa de problemas no carro. 

"É uma boa sensação. Controlei a corrida quando precisei e, obviamente, foi muito azar para o Lando no final. Mas senti que estava no controle e usei o ritmo quando precisei", disse ele na entrevista antes do pódio. 

O australiano largou da pole e conseguiu manter a ponta durante toda a corrida, liderando todas as 72 voltas: "Estou muito feliz. Obviamente alguns safety cars deixaram a corrida mais animada, mas conseguimos lidar com tudo. Estou muito orgulhoso de toda a equipe. Não fui só eu que melhorei para chegar até aqui, foi toda a equipe ao meu redor e, sem eles, nada disso seria possível. Então é realmente um grande esforço coletivo". 

O GP da Holanda marcou a volta da F1 após a pausa de verão e, com nove etapas para o fim, Piastri espera manter o bom ritmo até a corrida final, mas reconhece que muita coisa ainda pode acontecer: "Começar no topo é ótimo. Se conseguirmos manter isso, seria maravilhoso, mas ainda há um longo caminho pela frente, então vamos continuar fazendo uma corrida de cada vez", concluiu. 

Redação Motorsport.com Fórmula 1
Artigo anterior Piastri abre mais de 30 pontos para Norris; confira a classificação da F1 após o GP da Holanda

Ex-piloto da Fórmula 1 teria se envolvido em caso de polícia em São Paulo; entenda

Ex-piloto da Fórmula 1 teria se envolvido em caso de polícia em São Paulo; entenda

Fórmula 1
Ex-piloto da Fórmula 1 teria se envolvido em caso de polícia em São Paulo; entenda
F1: Com vitória de Piastri e abandono de Norris, confira o resultado final do GP da Holanda

F1: Com vitória de Piastri e abandono de Norris, confira o resultado final do GP da Holanda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Com vitória de Piastri e abandono de Norris, confira o resultado final do GP da Holanda
NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida

NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida

NASCAR XFINITY
Portland
NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

