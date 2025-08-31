F1 - Piastri comemora vitória na Holanda, mas se mantém 'pé no chão': "Continuar fazendo uma corrida de cada vez"
Australiano venceu em Zandvoort e abriu vantagem no campeonato de pilotos
Oscar Piastri venceu o GP da Holanda de Fórmula 1 e aumentou sua vantagem no campeonato de pilotos de nove para 34 pontos. O vice-líder, seu companheiro de equipe, Lando Norris, abandonou a corrida por causa de problemas no carro.
"É uma boa sensação. Controlei a corrida quando precisei e, obviamente, foi muito azar para o Lando no final. Mas senti que estava no controle e usei o ritmo quando precisei", disse ele na entrevista antes do pódio.
O australiano largou da pole e conseguiu manter a ponta durante toda a corrida, liderando todas as 72 voltas: "Estou muito feliz. Obviamente alguns safety cars deixaram a corrida mais animada, mas conseguimos lidar com tudo. Estou muito orgulhoso de toda a equipe. Não fui só eu que melhorei para chegar até aqui, foi toda a equipe ao meu redor e, sem eles, nada disso seria possível. Então é realmente um grande esforço coletivo".
O GP da Holanda marcou a volta da F1 após a pausa de verão e, com nove etapas para o fim, Piastri espera manter o bom ritmo até a corrida final, mas reconhece que muita coisa ainda pode acontecer: "Começar no topo é ótimo. Se conseguirmos manter isso, seria maravilhoso, mas ainda há um longo caminho pela frente, então vamos continuar fazendo uma corrida de cada vez", concluiu.
