Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Piastri confirma que discutirá ordens de equipe com McLaren antes do GP de Abu Dhabi

Piloto australiano larga da terceira posição, enquanto Verstappen conquistou a pole para a etapa final da temporada 2025

Lydia Mee
Editado:

Após a pole position de Max Verstappen, Oscar Piastri confirmou que discutirá possíveis ordens de equipe com a McLaren antes do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 deste domingo (07).

Leia também:

O australiano deve iniciar a corrida no Circuito Yas Marina em terceiro lugar no grid, atrás do pole position Verstappen e de seu companheiro de equipe Lando Norris

Ambos os pilotos da McLaren estão na disputa pelo título, juntamente com Verstappen. Mas Norris, líder, só precisa terminar no pódio para garantir o Mundial, enquanto Piastri precisa de uma combinação de resultados envolvendo os dois rivais.

Um tópico sensível que vem dominando o debate é se a McLaren continuará apoiando igualmente os dois pilotos ou se intervirá, impondo ordens de equipe. O CEO da McLaren, Zak Brown, confirmou na sexta que a equipe seria louca se não aplicasse ordens caso ficasse claro que apenas um deles estava na disputa.

Piastri confirmou que, embora essas conversas ainda não tenham ocorrido, ele espera discutir o assunto com a equipe antes da corrida.

"Ainda não tenho certeza. Ainda não pensei muito no futuro", disse ele à Sky Sports F1 quando perguntado se haveria alguma mudança antes da corrida. "Mas, obviamente, para tentar vencer o campeonato, preciso de mais do que simplesmente vencer a corrida. Então, sim, veremos o que isso implica".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Perguntado se ficaria feliz em seguir as ordens da equipe caso fosse solicitado, ele acrescentou: "Quero dizer, ainda vamos discutir isso. Ainda não tive nenhuma conversa direta sobre isso. Mas, até que Max ou Lando cruzem a linha de chegada à minha frente, ainda estou na disputa. Então, veremos como isso será amanhã".

Ele acrescentou: "Sim, com certeza. Obviamente, não é a decisão mais fácil para ninguém. Mas, novamente, discutiremos isso antes da corrida".

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

