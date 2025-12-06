F1: Piastri confirma que discutirá ordens de equipe com McLaren antes do GP de Abu Dhabi
Piloto australiano larga da terceira posição, enquanto Verstappen conquistou a pole para a etapa final da temporada 2025
Após a pole position de Max Verstappen, Oscar Piastri confirmou que discutirá possíveis ordens de equipe com a McLaren antes do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 deste domingo (07).
O australiano deve iniciar a corrida no Circuito Yas Marina em terceiro lugar no grid, atrás do pole position Verstappen e de seu companheiro de equipe Lando Norris.
Ambos os pilotos da McLaren estão na disputa pelo título, juntamente com Verstappen. Mas Norris, líder, só precisa terminar no pódio para garantir o Mundial, enquanto Piastri precisa de uma combinação de resultados envolvendo os dois rivais.
Um tópico sensível que vem dominando o debate é se a McLaren continuará apoiando igualmente os dois pilotos ou se intervirá, impondo ordens de equipe. O CEO da McLaren, Zak Brown, confirmou na sexta que a equipe seria louca se não aplicasse ordens caso ficasse claro que apenas um deles estava na disputa.
Piastri confirmou que, embora essas conversas ainda não tenham ocorrido, ele espera discutir o assunto com a equipe antes da corrida.
"Ainda não tenho certeza. Ainda não pensei muito no futuro", disse ele à Sky Sports F1 quando perguntado se haveria alguma mudança antes da corrida. "Mas, obviamente, para tentar vencer o campeonato, preciso de mais do que simplesmente vencer a corrida. Então, sim, veremos o que isso implica".
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Kym Illman / Getty Images
Perguntado se ficaria feliz em seguir as ordens da equipe caso fosse solicitado, ele acrescentou: "Quero dizer, ainda vamos discutir isso. Ainda não tive nenhuma conversa direta sobre isso. Mas, até que Max ou Lando cruzem a linha de chegada à minha frente, ainda estou na disputa. Então, veremos como isso será amanhã".
Ele acrescentou: "Sim, com certeza. Obviamente, não é a decisão mais fácil para ninguém. Mas, novamente, discutiremos isso antes da corrida".
