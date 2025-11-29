Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias
Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla

Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla
F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar

F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate
F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

Brasileiro precisa pagar uma punição de cinco posições após batida com Stroll em Las Vegas

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

Depois de uma corrida sprint bem calma, os pilotos voltaram para a pista do Catar para a classificação. É importante lembrar que os mecânicos podem mexer no carro após a etapa de curta duração e, assim, algumas configurações podem ser mudadas para a corrida de domingo da Fórmula 1. Oscar Piastri conquistou mais uma pole, enquanto Gabriel Bortoleto será o 19°, apesar de ter se classificado em 14°.

Leia também:

Q1

Carlos Sainz foi o primeiro carro a deixar os boxes, enquanto Alexander Albon recebeu uma anotação por ter deixado a garagem de maneira não segura. O piloto da Williams foi 'dedurado' por Esteban Ocon.

Os pilotos da McLaren e da Red Bull foram uns dos últimos a deixarem os boxes. Max Verstappen fechou sua primeira volta atrás de Fernando Alonso, antes de ambos serem superados por George Russell e Oscar Piastri.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc apareceram, mais uma vez, lutando bastante contra o carro, que não mostrou nenhum ritmo para os pilotos da Ferrari avançarem para posições melhores de largada. No apagar das luzes, Russell assumiu a ponta, cravando uma volta em 1min20s074.

Eliminados: Colapinto, Stroll, Hamilton, Ocon e Tsunoda.

 

Q2

O Q2 teve uma bandeira amarela antes mesmo dos pilotos deixarem os boxes. Importante mencionar que a brita foi um ponto de atenção para a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), isso porque estavam muito pontiagudas e poderiam rasgar os pneus.

Com os pneus macios, Verstappen assumiu a ponta, fechando sua volta em 1min20s142, com os dois pilotos da McLaren entrando na pista para baterem esse tempo. Piastri fez a volta perfeita, sendo o primeiro a andar em 1min19s650.

Lando Norris, por sua vez, teve sua primeira volta deletada e voltou para a 'berlinda'. O piloto voltou aos boxes para trocar os pneus e fazer mais uma tentativa.

Bortoleto tentou 'brigar' com o carro, mas terminou apenas em 14°. Importante mencionar que o brasileiro pagará uma punição de cinco posições no GP do Catar por conta da batida com Lance Stroll em Las Vegas.

Eliminados: Albon, Bortoleto, Bearman, Lawson e Hulkenberg.

Q3

A última parte da classificação também começou um pouco atrasada. Verstappen e Norris foram os primeiros a deixar os boxes. O piloto #4 da McLaren fez uma primeira volta muito boa, conquistando todos os setores e abaixando o tempo para 1min19s495.

 

Piastri veio logo na sequência, fechando sua volta em 1min19s530, com Russell em terceiro, em 1min19s842.

Em sua tentativa, Leclerc rodou várias vezes, atrapalhando completamente sua volta. O piloto voltou para os boxes e, na sequência, uma bandeira vermelha foi acionada para limpar a pista.

Na segunda tentativa, Norris errou logo no início e decidiu abortar a tentativa e tentar passar pela linha de chegada antes do cronômetro zerar. Enquanto isso, Verstappen já assumia o primeiro setor. O australiano ficou com a ponta, fazendo seu tempo em 1min19s387, com Max em terceiro e Russell em quarto.

1

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

5

  Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Isack Hadjar
(Racing Bulls)

7

  Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

9

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

11

  Nico Hülkenberg
(Stake Sauber)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Liam Lawson
(Racing Bulls)

13

  Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

15

  Yuki Tsunoda
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Haas)

17

  Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

19

  Gabriel Bortoleto (P)
(Stake Sauber)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Franco Colapinto
(Alpine)

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Hamilton detona Ferrari: "Até Gasly" disse que carro parecia ruim
Próximo artigo Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Piastri reconquista confiança após sprint no Catar, mas dá aviso sobre Red Bull

F1: Piastri reconquista confiança após sprint no Catar, mas dá aviso sobre Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri reconquista confiança após sprint no Catar, mas dá aviso sobre Red Bull
F1: Verstappen lista problemas que Red Bull precisa consertar para o quali no Catar

F1: Verstappen lista problemas que Red Bull precisa consertar para o quali no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen lista problemas que Red Bull precisa consertar para o quali no Catar
F1: Piastri controla sprint no Catar e ganha 'respiro'; Bortoleto é 11°

F1: Piastri controla sprint no Catar e ganha 'respiro'; Bortoleto é 11°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri controla sprint no Catar e ganha 'respiro'; Bortoleto é 11°

Últimas notícias

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros