F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°
Brasileiro precisa pagar uma punição de cinco posições após batida com Stroll em Las Vegas
Depois de uma corrida sprint bem calma, os pilotos voltaram para a pista do Catar para a classificação. É importante lembrar que os mecânicos podem mexer no carro após a etapa de curta duração e, assim, algumas configurações podem ser mudadas para a corrida de domingo da Fórmula 1. Oscar Piastri conquistou mais uma pole, enquanto Gabriel Bortoleto será o 19°, apesar de ter se classificado em 14°.
Q1
Carlos Sainz foi o primeiro carro a deixar os boxes, enquanto Alexander Albon recebeu uma anotação por ter deixado a garagem de maneira não segura. O piloto da Williams foi 'dedurado' por Esteban Ocon.
Os pilotos da McLaren e da Red Bull foram uns dos últimos a deixarem os boxes. Max Verstappen fechou sua primeira volta atrás de Fernando Alonso, antes de ambos serem superados por George Russell e Oscar Piastri.
Lewis Hamilton e Charles Leclerc apareceram, mais uma vez, lutando bastante contra o carro, que não mostrou nenhum ritmo para os pilotos da Ferrari avançarem para posições melhores de largada. No apagar das luzes, Russell assumiu a ponta, cravando uma volta em 1min20s074.
Eliminados: Colapinto, Stroll, Hamilton, Ocon e Tsunoda.
Q2
O Q2 teve uma bandeira amarela antes mesmo dos pilotos deixarem os boxes. Importante mencionar que a brita foi um ponto de atenção para a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), isso porque estavam muito pontiagudas e poderiam rasgar os pneus.
Com os pneus macios, Verstappen assumiu a ponta, fechando sua volta em 1min20s142, com os dois pilotos da McLaren entrando na pista para baterem esse tempo. Piastri fez a volta perfeita, sendo o primeiro a andar em 1min19s650.
Lando Norris, por sua vez, teve sua primeira volta deletada e voltou para a 'berlinda'. O piloto voltou aos boxes para trocar os pneus e fazer mais uma tentativa.
Bortoleto tentou 'brigar' com o carro, mas terminou apenas em 14°. Importante mencionar que o brasileiro pagará uma punição de cinco posições no GP do Catar por conta da batida com Lance Stroll em Las Vegas.
Eliminados: Albon, Bortoleto, Bearman, Lawson e Hulkenberg.
Q3
A última parte da classificação também começou um pouco atrasada. Verstappen e Norris foram os primeiros a deixar os boxes. O piloto #4 da McLaren fez uma primeira volta muito boa, conquistando todos os setores e abaixando o tempo para 1min19s495.
Piastri veio logo na sequência, fechando sua volta em 1min19s530, com Russell em terceiro, em 1min19s842.
Em sua tentativa, Leclerc rodou várias vezes, atrapalhando completamente sua volta. O piloto voltou para os boxes e, na sequência, uma bandeira vermelha foi acionada para limpar a pista.
Na segunda tentativa, Norris errou logo no início e decidiu abortar a tentativa e tentar passar pela linha de chegada antes do cronômetro zerar. Enquanto isso, Verstappen já assumia o primeiro setor. O australiano ficou com a ponta, fazendo seu tempo em 1min19s387, com Max em terceiro e Russell em quarto.
|
1
|
Oscar Piastri
|
2
|
Lando Norris
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
George Russell
|
5
|
Kimi Antonelli
|
6
|
Isack Hadjar
|
7
|
Carlos Sainz
|
8
|
Fernando Alonso
|
9
|
Pierre Gasly
|
10
|
Charles Leclerc
|
11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Liam Lawson
|
13
|
Oliver Bearman
|
14
|
Alexander Albon
|
15
|
Yuki Tsunoda
|
16
|
Esteban Ocon
|
17
|
Lewis Hamilton
|
18
|
Lance Stroll
|
19
|
Gabriel Bortoleto (P)
|
20
|
Franco Colapinto
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários