Fórmula 1 GP do Catar

F1: Piastri controla sprint no Catar e ganha 'respiro'; Bortoleto é 11°

Carro de Max apresentou muitos problemas e o piloto reclamou que estava 'pulando' muito

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

A sprint do Catar fecha o calendário de corridas de curta duração da temporada de 2025 da Fórmula 1 e teve Oscar Piastri, que largou na pole, como vencedor, somando os oito pontos importantes na disputa pelo título. Lando Norris cruzou a linha de chegada em terceiro, ficando atrás de George Russell.

Leia também:

Piastri teve uma boa largada, conseguindo manter a ponta à frente de Russell e Norris. Fernando Alonso, por sua vez, perdeu posições para as duas Red Bulls. Na sequência, Yuki Tsunoda abriu a porta e deixou Max Verstappen subir para quarto.

Mais ao fundo do grid, Gabriel Bortoleto pulou várias posições e subiu para 11°, enquanto Charles Leclerc caiu para 13° depois de escapar da pista. Importante lembrar que Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Franco Colapinto e Lance Stroll largaram dos boxes porque fizeram mudanças em seus carros.

 

Com a pressão de Verstappen atrás de si, Norris precisou lidar mais com o carro #1 atrás de si, tentando se livrar da zona de DRS, do que conseguir focar em tentar chegar em Russell.

Durante a classificação, Verstappen reclamou bastante que o carro estava balançando muito e, durante a sprint, a situação não foi diferente. O piloto, inclusive, tentou ser mais agressivo contra Norris e acabou cometendo pequenos erros que lhe custaram alguns milésimos.

Com dez voltas completas, Max perdeu toda a aproximação que havia conseguido para Norris, mas não precisou se preocupar com muitos ataques porque tinha Tsunoda logo atrás de si, segurando Alonso na sexta posição.

As verdadeiras disputas ficaram mais atrás no grid, com Leclerc disputando posições contra Oliver Bearman. Enquanto o monegasco da Ferrari tentava subir para 12°, acabou cometendo um erro que deixou a porta aberta para Liam Lawson subir para 13° - poucos segundos depois, o piloto da Racing Bulls precisou devolver a posição, pois a ultrapassagem foi feita fora dos limites de pista.

Andrea Kimi Antonelli ultrapassou Alonso após um erro do espanhol e subiu para sexto, tentando se aproximar de Tsunoda, que foi punido em cinco segundos por ultrapassar os limites de pista.

 

Stroll parou parar no pit para fazer uma troca de pneus por macios. A parada foi ruim e o canadense terminou apenas em 19°, entre as Alpines. Colapinto também fez uma parada no fim da corrida.

No fim a corrida, Piastri avisou a equipe que se carro estava começando a balançar bastante, no entanto, conseguiu aumentar a vantagem para Russell, ficando três segundos à frente do britânico.

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Australia O. Piastri McLaren 81 19

-

       8   McLaren Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 19

+4.951

4.951

 4.951     7   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 19

+6.279

6.279

 1.328     6   McLaren Mercedes
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 19

+9.054

9.054

 2.775     5   Red Bull Red Bull
5 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 19

+19.327

19.327

 10.273     4   Red Bull Red Bull
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 19

+21.391

21.391

 2.064     3   Mercedes Mercedes
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 19

+24.556

24.556

 3.165     2   Aston Martin Mercedes
8 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 19

+27.333

27.333

 2.777     1   Williams Mercedes
9 France I. Hadjar RB 6 19

+28.206

28.206

 0.873         RB Honda
10 Thailand A. Albon Williams 23 19

+28.925

28.925

 0.719         Williams Mercedes
11 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 19

+32.966

32.966

 4.041         Sauber Ferrari
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 19

+34.529

34.529

 1.563         Haas Ferrari
13 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 19

+35.182

35.182

 0.653         Ferrari Ferrari
14 New Zealand L. Lawson RB 30 19

+36.916

36.916

 1.734         RB Honda
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 19

+38.838

38.838

 1.922         Haas Ferrari
16 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 19

+39.638

39.638

 0.800         Sauber Ferrari
17 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 19

+46.171

46.171

 6.533         Ferrari Ferrari
18 France P. Gasly Alpine 10 19

+1'09.534

1'09.534

 23.363   1     Alpine Renault
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 19

+1'17.960

1'17.960

 8.426   1     Aston Martin Mercedes
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 19

+1'20.804

1'20.804

 2.844   1     Alpine Renault
Ver resultados completos  

Artigo anterior F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Próximo artigo PÓDIO SPRINT: Piastri vence tranquilamente e diminui distância para Norris no campeonato; veja debate

Livia Veiga
Filtros