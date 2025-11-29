F1: Piastri controla sprint no Catar e ganha 'respiro'; Bortoleto é 11°
Carro de Max apresentou muitos problemas e o piloto reclamou que estava 'pulando' muito
A sprint do Catar fecha o calendário de corridas de curta duração da temporada de 2025 da Fórmula 1 e teve Oscar Piastri, que largou na pole, como vencedor, somando os oito pontos importantes na disputa pelo título. Lando Norris cruzou a linha de chegada em terceiro, ficando atrás de George Russell.
Piastri teve uma boa largada, conseguindo manter a ponta à frente de Russell e Norris. Fernando Alonso, por sua vez, perdeu posições para as duas Red Bulls. Na sequência, Yuki Tsunoda abriu a porta e deixou Max Verstappen subir para quarto.
Mais ao fundo do grid, Gabriel Bortoleto pulou várias posições e subiu para 11°, enquanto Charles Leclerc caiu para 13° depois de escapar da pista. Importante lembrar que Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Franco Colapinto e Lance Stroll largaram dos boxes porque fizeram mudanças em seus carros.
Com a pressão de Verstappen atrás de si, Norris precisou lidar mais com o carro #1 atrás de si, tentando se livrar da zona de DRS, do que conseguir focar em tentar chegar em Russell.
Durante a classificação, Verstappen reclamou bastante que o carro estava balançando muito e, durante a sprint, a situação não foi diferente. O piloto, inclusive, tentou ser mais agressivo contra Norris e acabou cometendo pequenos erros que lhe custaram alguns milésimos.
Com dez voltas completas, Max perdeu toda a aproximação que havia conseguido para Norris, mas não precisou se preocupar com muitos ataques porque tinha Tsunoda logo atrás de si, segurando Alonso na sexta posição.
As verdadeiras disputas ficaram mais atrás no grid, com Leclerc disputando posições contra Oliver Bearman. Enquanto o monegasco da Ferrari tentava subir para 12°, acabou cometendo um erro que deixou a porta aberta para Liam Lawson subir para 13° - poucos segundos depois, o piloto da Racing Bulls precisou devolver a posição, pois a ultrapassagem foi feita fora dos limites de pista.
Andrea Kimi Antonelli ultrapassou Alonso após um erro do espanhol e subiu para sexto, tentando se aproximar de Tsunoda, que foi punido em cinco segundos por ultrapassar os limites de pista.
Stroll parou parar no pit para fazer uma troca de pneus por macios. A parada foi ruim e o canadense terminou apenas em 19°, entre as Alpines. Colapinto também fez uma parada no fim da corrida.
No fim a corrida, Piastri avisou a equipe que se carro estava começando a balançar bastante, no entanto, conseguiu aumentar a vantagem para Russell, ficando três segundos à frente do britânico.
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|O. Piastri McLaren
|81
|19
|
-
|8
|McLaren
|Mercedes
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|19
|
+4.951
4.951
|4.951
|7
|Mercedes
|Mercedes
|3
|L. Norris McLaren
|4
|19
|
+6.279
6.279
|1.328
|6
|McLaren
|Mercedes
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|19
|
+9.054
9.054
|2.775
|5
|Red Bull
|Red Bull
|5
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|19
|
+19.327
19.327
|10.273
|4
|Red Bull
|Red Bull
|6
|A. Antonelli Mercedes
|12
|19
|
+21.391
21.391
|2.064
|3
|Mercedes
|Mercedes
|7
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|19
|
+24.556
24.556
|3.165
|2
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|19
|
+27.333
27.333
|2.777
|1
|Williams
|Mercedes
|9
|I. Hadjar RB
|6
|19
|
+28.206
28.206
|0.873
|RB
|Honda
|10
|A. Albon Williams
|23
|19
|
+28.925
28.925
|0.719
|Williams
|Mercedes
|11
|G. Bortoleto Sauber
|5
|19
|
+32.966
32.966
|4.041
|Sauber
|Ferrari
|12
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|19
|
+34.529
34.529
|1.563
|Haas
|Ferrari
|13
|C. Leclerc Ferrari
|16
|19
|
+35.182
35.182
|0.653
|Ferrari
|Ferrari
|14
|L. Lawson RB
|30
|19
|
+36.916
36.916
|1.734
|RB
|Honda
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|19
|
+38.838
38.838
|1.922
|Haas
|Ferrari
|16
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|19
|
+39.638
39.638
|0.800
|Sauber
|Ferrari
|17
|L. Hamilton Ferrari
|44
|19
|
+46.171
46.171
|6.533
|Ferrari
|Ferrari
|18
|P. Gasly Alpine
|10
|19
|
+1'09.534
1'09.534
|23.363
|1
|Alpine
|Renault
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|19
|
+1'17.960
1'17.960
|8.426
|1
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|19
|
+1'20.804
1'20.804
|2.844
|1
|Alpine
|Renault
|Ver resultados completos
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários