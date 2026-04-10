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F1 - Piastri critica mídia e dispara: Disputa com Norris "não foi terceira Guerra Mundial"

Australiano admitiu que houve "conversas difíceis", mas a McLaren preferia que tudo fosse discutido em particular

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

A temporada de 2025 da Fórmula 1 foi protagonizada por Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Os três postulantes ao título tiveram os seus momentos de destaque ao longo de todo o ano, com os holofotes virados para a McLaren na maior parte do tempo.

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A cobertura midiática sobre a disputa entre Norris e Piastri foi intensa, indicando que havia problemas e tensões nos bastidores entre os pilotos e o alto escalão sobre como a situação deveria ser lidada.

Tudo ficou ainda mais complicado no último terço da temporada, quando o australiano acabou perdendo a liderança do campeonato para o companheiro de equipe e, na sequência, a vice-liderança para Verstappen.

Revivendo tudo o que enfrentou na última temporada, Piastri desabafou que a mídia "tenta promover" determinada narrativa, mas não necessariamente é o que está acontecendo.

Em entrevista ao Quad Lock, o piloto destacou que enfrentou "momentos difíceis nos bastidores", no entanto, o que foi reportado recebeu uma dose generosa de drama desnecessário.

"Para mim, é bastante fácil dissociar a narrativa que a mídia tenta promover do que realmente está acontecendo. Houve alguns momentos difíceis nos bastidores este ano – não foi tão catastrófico ou uma Terceira Guerra Mundial como alguns veículos de comunicação gostam de retratar".

"É algo difícil para todos lidarem. É aí que tentar representar a equipe e, de certa forma, equilibrar seus próprios interesses com os da equipe se torna muito importante. Muitas dessas conversas difíceis, você quer que permaneçam privadas".

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

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