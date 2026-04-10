A temporada de 2025 da Fórmula 1 foi protagonizada por Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Os três postulantes ao título tiveram os seus momentos de destaque ao longo de todo o ano, com os holofotes virados para a McLaren na maior parte do tempo.

A cobertura midiática sobre a disputa entre Norris e Piastri foi intensa, indicando que havia problemas e tensões nos bastidores entre os pilotos e o alto escalão sobre como a situação deveria ser lidada.

Tudo ficou ainda mais complicado no último terço da temporada, quando o australiano acabou perdendo a liderança do campeonato para o companheiro de equipe e, na sequência, a vice-liderança para Verstappen.

Revivendo tudo o que enfrentou na última temporada, Piastri desabafou que a mídia "tenta promover" determinada narrativa, mas não necessariamente é o que está acontecendo.

Em entrevista ao Quad Lock, o piloto destacou que enfrentou "momentos difíceis nos bastidores", no entanto, o que foi reportado recebeu uma dose generosa de drama desnecessário.

"Para mim, é bastante fácil dissociar a narrativa que a mídia tenta promover do que realmente está acontecendo. Houve alguns momentos difíceis nos bastidores este ano – não foi tão catastrófico ou uma Terceira Guerra Mundial como alguns veículos de comunicação gostam de retratar".

"É algo difícil para todos lidarem. É aí que tentar representar a equipe e, de certa forma, equilibrar seus próprios interesses com os da equipe se torna muito importante. Muitas dessas conversas difíceis, você quer que permaneçam privadas".

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