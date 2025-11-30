Oscar Piastri afirmou que perder a vitória no GP do Catar de Fórmula 1 foi mais doloroso do que a dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas, na semana passada.

Após largar na pole position, o piloto australiano só precisava passar pelas primeiras curvas e aproveitar uma pista com poucas oportunidades de ultrapassagem para garantir a vitória.

Mas enquanto o restante do grid aproveitou para fazer suas primeiras paradas nos boxes durante o safety car inicial, a McLaren optou por manter ambos os pilotos na pista.

Aqueles que pararam no box na volta 7 não tiveram escolha a não ser parar novamente na volta 32 devido ao limite obrigatório de 25 voltas para os pneus na corrida no Circuito Internacional de Losail.

A McLaren argumentou que, primeiramente, não sabia que o resto do grid faria a parada, e, em segundo lugar, que parar na volta 7 não daria flexibilidade estratégica para o restante da corrida. Essa acabou sendo a decisão errada para a equipe de Woking. Piastri terminou a corrida em segundo, com Lando Norris em quarto.

"Estou bastante chateado e acho que isso diz muito, dado os últimos resultados que tive", disse Piastri durante a coletiva de imprensa sobre sua frustração após a corrida.

"Quero dizer, claramente, não acertamos hoje, o que é uma pena porque o fim de semana todo foi muito, muito bom. Tínhamos muito ritmo".

Quando perguntado sobre o que doeu mais, a desclassificação em Las Vegas ou a vitória perdida no Catar, ele acrescentou: "Acho que, no nível pessoal, sinto que perdi uma vitória hoje. Em Vegas, perdi o P4. Obviamente, para a equipe, foi um fim de semana bastante doloroso. Mas acho que, para mim pessoalmente, isso provavelmente dói mais".

Como resultado do GP do Catar, Piastri foi ultrapassado na classificação dos pilotos por Verstappen. Rumo à final da temporada, Norris lidera por 12 pontos sobre Verstappen, e Piastri segue o holandês com quatro pontos de diferença entre eles.

