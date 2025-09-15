O fim de semana da McLaren em Monza não foi perfeito, mesmo com um resultado positivo, e tudo piorou nas últimas voltas da corria, quando a equipe de Fórmula 1 errou o pit stop de Lando Norris e fez com que ele perdesse o segundo lugar, após ceder a parada para Oscar Piastri para protegê-lo de Charles Leclerc.

A ordem de equipe foi o que transformou o fim da corrida em totalmente controversa, com alguns fãs discordando e outros concordando com a decisão da McLaren em devolver a posição para Norris, mesmo com Piastri na liderança do campeonato.

Logo depois da corrida, ambos os pilotos foram brandos ao defenderem a decisão, mesmo com o australiano se mostrando levemente incomodado com a ordem recebida no rádio. No momento, Oscar chegou a dizer que era "incidente de corrida" e deixou claro que não concordava, mas desacelerou e deixou o britânico reassumir a posição.

É importante ressaltar que o acontecido lembra a primeira vitória de Piastri na F1, quando algo muito parecido aconteceu com ele na Hungria e Norris cedeu o lugar, permitindo que o australiano subisse no degrau mais alto do pódio naquele domingo. Naquela ocasião, os pilotos também defenderam a equipe.

Em Monza, Piastri poderia não ter acatado a ordem, uma vez que está na liderança do campeonato. No entanto, uma semana depois, o australiano ainda acredita que tomou a decisão certa.

"Tivemos discussões muito boas esta semana sobre o que aconteceu e o que pode ficar mais claro, o que pode ser melhorado", disse à ESPN.

"Acho que é sempre um processo de aprendizado. Mas, sim, no fim das contas, sei que a equipe sempre quer o meu melhor. E, no fim das contas, quero proteger isso porque não posso ter meu próprio sucesso sem que a equipe tenha sucesso. Então, proteger isso é muito importante para mim".

A McLaren sempre deixou claro que seu foco maior é o campeonato de construtores, já que o campeão recebe um valor de mais de 100 milhões de dólares (pouco mais de R$650 milhões).

Atualmente, a equipe de Woking está 337 pontos à frente da Ferrari, segunda colocada. Mesmo assim, eles ainda não se sentem confortáveis o suficiente em ter a vitória como garantida.

O atual líder do campeonato defende que eles não são "implacáveis" e que as corridas não devem ser encaradas como certezas.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!