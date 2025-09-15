Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 Pirelli Monza testing

F1 - Piastri 'descarta' egoísmo pelo título: "Não posso ter meu próprio sucesso sem a equipe"

Australiano ainda defende a decisão tomada durante o fim de semana em Monza, mesmo com Norris reaproximando na disputa pelo campeonato

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

O fim de semana da McLaren em Monza não foi perfeito, mesmo com um resultado positivo, e tudo piorou nas últimas voltas da corria, quando a equipe de Fórmula 1 errou o pit stop de Lando Norris e fez com que ele perdesse o segundo lugar, após ceder a parada para Oscar Piastri para protegê-lo de Charles Leclerc.

Leia também:

A ordem de equipe foi o que transformou o fim da corrida em totalmente controversa, com alguns fãs discordando e outros concordando com a decisão da McLaren em devolver a posição para Norris, mesmo com Piastri na liderança do campeonato.

Logo depois da corrida, ambos os pilotos foram brandos ao defenderem a decisão, mesmo com o australiano se mostrando levemente incomodado com a ordem recebida no rádio. No momento, Oscar chegou a dizer que era "incidente de corrida" e deixou claro que não concordava, mas desacelerou e deixou o britânico reassumir a posição.

É importante ressaltar que o acontecido lembra a primeira vitória de Piastri na F1, quando algo muito parecido aconteceu com ele na Hungria e Norris cedeu o lugar, permitindo que o australiano subisse no degrau mais alto do pódio naquele domingo. Naquela ocasião, os pilotos também defenderam a equipe.

Em Monza, Piastri poderia não ter acatado a ordem, uma vez que está na liderança do campeonato. No entanto, uma semana depois, o australiano ainda acredita que tomou a decisão certa.

"Tivemos discussões muito boas esta semana sobre o que aconteceu e o que pode ficar mais claro, o que pode ser melhorado", disse à ESPN.

"Acho que é sempre um processo de aprendizado. Mas, sim, no fim das contas, sei que a equipe sempre quer o meu melhor. E, no fim das contas, quero proteger isso porque não posso ter meu próprio sucesso sem que a equipe tenha sucesso. Então, proteger isso é muito importante para mim".

A McLaren sempre deixou claro que seu foco maior é o campeonato de construtores, já que o campeão recebe um valor de mais de 100 milhões de dólares (pouco mais de R$650 milhões).

Atualmente, a equipe de Woking está 337 pontos à frente da Ferrari, segunda colocada. Mesmo assim, eles ainda não se sentem confortáveis o suficiente em ter a vitória como garantida.

O atual líder do campeonato defende que eles não são "implacáveis" e que as corridas não devem ser encaradas como certezas.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Livia Veiga Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1
Próximo artigo Após conquistar licença em Nurburgring, quais são os próximos passos de Verstappen?

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
Bortoleto revela 'exigência' para se tornar companheiro de Verstappen na F1

Bortoleto revela 'exigência' para se tornar companheiro de Verstappen na F1

Fórmula 1
Pirelli Monza testing
Bortoleto revela 'exigência' para se tornar companheiro de Verstappen na F1
MotoGP: Marc Márquez supera Bagnaia e faz o melhor tempo no TL2 em San Marino

MotoGP: Marc Márquez supera Bagnaia e faz o melhor tempo no TL2 em San Marino

MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Marc Márquez supera Bagnaia e faz o melhor tempo no TL2 em San Marino
F1: Verstappen segura as McLarens e triunfa em Monza; Bortoleto termina em 8º

F1: Verstappen segura as McLarens e triunfa em Monza; Bortoleto termina em 8º

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen segura as McLarens e triunfa em Monza; Bortoleto termina em 8º

Últimas notícias

GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

IMSA IMSA
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site
F1: Ford revela por que Verstappen é "um dos pilares mais importantes" do programa de motores

F1: Ford revela por que Verstappen é "um dos pilares mais importantes" do programa de motores

F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Ford revela por que Verstappen é "um dos pilares mais importantes" do programa de motores

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros