George Russell conquistou a pole position e venceu o GP do Canadá, local onde já era esperado que a Mercedes tivesse um desempenho fora da curva, principalmente por conta do resultado da equipe em 2024 no mesmo traçado. Porém, para Oscar Piastri, esse resultado não significa que o britânico esteja na disputa pelo título de 2025 da Fórmula 1.

No momento, Russell é apenas o quarto na classificação do campeonato, tendo 62 pontos a menos do atual líder do campeonato. Max Verstappen é o terceiro, estando 43 atrás de Piastri.

Vendo a situação como um todo, ao ser questionado se Russell poderia aparecer como um candidato ao título, Piastri comentou: "Acho que não, George está muito atrás".

"Eles [Mercedes] também foram rápidos em Montreal no ano passado. Esse foi, na verdade, um resultado que eles deveriam ter alcançado na temporada passada".

Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Embora a Mercedes tenha mostrado um ritmo forte em determinados momentos da temporada, não conseguiu capitalizar isso com um primeiro lugar até Montreal.

Piastri enfatizou que a McLaren tem sido a equipe a ser batida nas primeiras 10 corridas da temporada e acredita que seu time manterá essa forma nas próximas corridas.

"A Mercedes teve um desempenho muito bom em muitas corridas, especialmente na classificação", disse o piloto da McLaren.

"Desta vez, na corrida, eles fizeram o mesmo, mas, a longo prazo, tenho plena confiança em nossa equipe".

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!